Il PD in merito ai soldi spesi per il rifacimento di Piazza Municipio

1.500.000 euro, questi sono i soldi che il Comune, cioè i cittadini di Fondi, dovrà sborsare per i lavori di manutenzione straordinaria in Piazza Municipio e nel parcheggio sottostante, da tempo in condizioni precarie.

Si tratta dell’ennesimo intervento tampone su una delle opere simbolo del decennale governo di Forza Italia: come il Teatro comunale e il cosiddetto Anfiteatro di Piazza De Gasperi, anche Piazza Municipio rappresenta una delle colate di cemento inutili e dannose che hanno segnato negativamente il volto della nostra città.

Opere, che evidentemente vogliono proiettare l’ego di chi ci amministra, che hanno sottratto ai cittadini spazi verdi reali (come in Piazza De Gasperi) o potenziali (come nel caso del Teatro e di Piazza Municipio), senza alcuna visione di sviluppo sostenibile o rispetto per l’identità urbana.

Il Partito Democratico e tutto il centrosinistra sono sempre stati coerenti nel denunciare questo approccio. Lo rivendichiamo con forza. Si sarebbe dovuto puntare sul recupero, la valorizzazione e la rigenerazione del tessuto urbano esistente. Invece, si è preferito gettare cemento, ignorando le reali esigenze della città.

Oggi ci troviamo a dover sistemare infiltrazioni d’acqua dovute sia alla scarsa manutenzione che alla progettazione errata dell’intera area. Le cosiddette "vasche verdi" sospese sul vuoto, un'idea a dir poco discutibile, assorbono l’acqua piovana, che finisce col filtrare nel cemento sottostante, compromettendo la struttura del parcheggio.

Ci chiediamo: com'è possibile che un problema del genere non sia stato previsto in fase di progettazione?

Questo è solo l’ennesimo esempio dell’incompetenza di chi ha governato e governa tuttora la nostra città. Il denaro pubblico dovrebbe essere gestito con serietà, competenza e rispetto. Invece viene speso senza progettualità, senza visione di lungo periodo, rincorrendo le emergenze giorno dopo giorno.

L’attuale amministrazione comunale, guidata da Forza Italia, continua a dimostrarsi incapace di offrire una prospettiva concreta per Fondi. Prima o poi, i cittadini ne chiederanno conto.

Lorenzo Cervi

Segretario PD Fondi