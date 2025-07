Commissione Pari OpportunitÃ  e ParitÃ  di Genere con le associazioni del territorio

Si è riunita questa mattina la commissione Pari Opportunità e Parità di Genere convocata dalla presidente Mariapalma di Trocchio allo scopo di incontrare le associazioni del territorio impegnate in prima linea sulle medesime tematiche di cui si occupa l’organo comunale.

La riunione è stata un momento di confronto, condivisione e riflessione su argomenti particolarmente sentiti che, negli ultimi anni, hanno visto il Comune di Fondi, il mondo dell’associazionismo, ma anche le scuole, in prima linea con iniziative di sensibilizzazione molto significative.

Sono state presenti, su invito della presidente Mariapalma di Trocchio, le associazioni Nadyr e Lilith, che cooperano nella gestione del centro antiviolenza comunale oltre a portare avanti un gran numero di iniziative volte a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, le referenti locali della FIDAPA, Federazione italiana donne arti professioni affari, che negli ultimi anni, tra le altre cose, ha condotto un mastodontico progetto sui temi della gentilezza, del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, e Andos Fondi, realtà molto attiva sul territorio e non solo in iniziative dedicate alla prevenzione e al supporto delle donne operate al seno.

La commissione ha dato l’opportunità alle associazioni di sintetizzare l’ultimo semestre di termini di attività, numeri e criticità, ma anche di condividere iniziative future, necessità e priorità.

Ritengo che coinvolgere le associazioni nei lavori della commissione – ha commentato la presidente di Trocchio – sia molto utile tanto per i consiglieri, che hanno in questo modo la possibilità di ascoltare e conoscere meglio problematiche spesso difficili da comprendere appieno da un occhio esterno, quanto per le associazioni che hanno l'opportunità di esprimersi, raccontarsi e confrontarsi direttamente con consiglieri e amministratori. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato con grande spirito di condivisione e collaborazione.