Venerdì 11 luglio la III edizione dell'evento #fuorisocial

Mentre il confronto su tematiche socio-politiche è pressoché assente o, al massimo, demandato ai social network, Obiettivo Comune ha ritenuto opportuno aprire un dibattito pubblico in un luogo reale. Con questo spirito l’AssociAzione di Cultura Politica ha deciso di organizzare la terza edizione di #fuorisocial, un dibattito su tematiche di spessore politico e sociale, lontano dai confini dei partiti e dai nickname. Un confronto aperto che metta in campo idee, proposte e riflessioni.

“Ma che democrazia?! Analisi e commenti dal globale al locale” è il titolo dell’evento, patrocinato dal Comune di Fondi, che si svolgerà venerdì 11 luglio, a partire dalle ore 20:45, presso l’ex carcere in Piazza Cesare Beccaria.

Tutti potranno prendere la parola per discutere o dire la propria sullo stato di salute della “democrazia” in questo particolare periodo storico in cui sembra addirittura che questo termine vada meno di moda che in passato. Sarà possibile spaziare da temi generali e internazionali, fino a quelli nazionali o addirittura nell’approccio locale.

Un dibattito vissuto in un clima familiare tra persone di qualunque estrazione politica e sociale che sentono il bisogno di confrontarsi; il tutto, naturalmente, con il massimo rispetto reciproco e nello stile sancito dai diritti e doveri del cittadino inscritti nei Principi Fondamentali e nella Parte Prima della Costituzione della Repubblica Italiana.

REGOLAMENTO