Domenica 20 luglio la finale del "Festival del Magazzino" presso il Parco Nicholas Green.

Si svolgerà domenica prossima 20 luglio la finale del Festival del Magazzino 2025. Appuntamento alle ore 20:30 presso il Parco Nicholas Green a Fondi: saranno diciotto i giovani artisti emergenti che si contenderanno il titolo.

Dopo le semifinali dello scorso giugno, domenica prossima l’edizione numero sette del Festival del Magazzino - il contest canoro riservato ai giovani artisti emergenti organizzata dall’A.P.S. il Magazzino Fondi - vivrà il suo atto conclusivo con la finale.

L’evento si svolgerà presso il Parco Nicholas Green, in via Liguria, 2J a Fondi dalle ore 20:30, con ingresso libero. Diciotto sono gli artisti che si esibiranno, giunti all’atto conclusivo dopo aver superato le fasi di preselezione svoltesi lo scorso inverno e le semifinali di giugno: Alyssa, Isabelle Baliotto, Clara Barlone, Vincenzo Bortone, Claudia Cerullo, Irene Di Fazio, Francesca Leonardi, Cristina Mancini, Michela Marconi, Claudia Meloni, Lucrezia Palmigiani, Gaia Palmisciano, Dario Pietrosanto, Pestifero, Piergiorgio l’Assassino, Santi Anastasij Project, Star-Rush, Eliana Vocella.

Ospite della serata sarà Valentina Piras, vincitrice dell’edizione del Festival del 2024.

Ricordiamo che in occasione delle semifinali è già stato premiato il cantautore Pestifero: la sua Pesaro è risultata essere la miglior canzone originale in gara. Già assegnato, ma non ancora annunciato, il vincitore del premio della Miglior Cover, che scopriremo domenica ad inizio serata. In occasione della finale, però, non ci saranno categorie: gli artisti gareggeranno tutti insieme per contendersi il primo premio.

Avremo modo di ascoltare i più promettenti talenti della Provincia, con l’augurio che il Festival del Magazzino sia una vetrina per sfoggiare il loro talento e soprattutto il primo passo di una carriera.