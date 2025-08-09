Una squadra interforze per contrastare gli incendi estivi

Il Direttore regionale della Protezione Civile Massimo La Pietra e il rappresentante del servizio volontariato del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Antonio Rulli hanno fatto visita nei giorni scorsi ai volontari impegnati contro gli incendi boschivi nel comprensorio di Fondi e dei comuni limitrofi. Un gruppo interforze, con persone provenienti da diverse zone d'Italia, che dal 7 luglio sono ospitati nelle strutture dell'Istituto "San Francesco". Ad accoglierli durante la visita, tra gli altri, il vicesindaco Vincenzo Carnevale e il vice comandante della Polizia Locale Onorato Antonetti.

L'Iniziativa

La Protezione Civile della Regione Lazio in considerazione dell’impegnativa situazione che si trova ad affrontare durante i mesi estivi sul fronte degli incendi boschivi, ha infatti aderito quest’anno ai Gemellaggi AIB organizzati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, per garantire la più ampia disponibilità di forze in campo alle squadre presenti sul territorio nell’attività di spegnimento.

Il "Gemellaggio A.I.B. fra regioni", è un’iniziativa promossa a livello nazionale che prevede lo scambio e il supporto logistico fra Regioni in occasione della Campagna Antincendio Boschivo.

La Direzione Regionale Emergenza Protezione CiviIe e NUE 112 del Lazio, diretta dal Massimo La Pietra, ha aderito all’iniziativa per la campagna AIB 2025, costituendo, a Fondi, un presidio h24 presso l’Istituto "San Francesco" Ricerca Educativa, dove è stato istituito il campo operativo.

Le Forze in Campo

Hanno aderito all’edizione 2025 dei Gemellaggi AIB l'Associazione Nazionale Alpini per attività di spegnimento, la Federazione Italiana Fuoristrada e la Federazione Motociclistica Italiana per le attività di avvistamento.

La gestione della mensa per i volontari presenti vede impegnata l’Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Latina. I volontari dei “Falchi Pronto Intervento”, che operano stabilmente nel territorio del Comune di Fondi, coordinati dal presidente Mario Marino, curano per tutto il periodo di permanenza delle squadre gemellate, l’organizzazione tecnica e logistica del Presidio con la presenza costante di un funzionario della Regione Lazio, in continuo contatto con la sala operativa regionale della Protezione Civile.

L'iniziativa si pone il duplice obiettivo di potenziare la lotta contro gli incendi boschivi nel periodo più caldo dell'anno e di fare, con la presenza dei volontari, portatori delle più varie esperienze sul campo, concreta cultura del rispetto dell'ambiente.