Dal 23 al 31 agosto le sculture in legno di Remo Masella in mostra al Chiostro di San Francesco

L’Associazione Pro Loco Fondi APS, con il patrocinio gratuito del Comune di Fondi, presenta la mostra personale di scultura in legno dell’artista Remo Masella, che si terrà presso il suggestivo Chiostro Comunale di San Francesco a Fondi (LT) dal 23 al 31 agosto 2025. L’ingresso sarà libero e la mostra sarà visitabile tutti i giorni in orario pomeridiano e serale, con apertura anche in mattinata nei giorni festivi e prefestivi.

L’inaugurazione ufficiale si svolgerà domenica 24 agosto 2025 alle ore 19.00, alla presenza delle autorità locali e del pubblico, seguita da un brindisi augurale.

La mostra raccoglie circa quaranta opere scolpite nel legno, con dimensioni che variano dalle più imponenti (fino a due metri di altezza) a creazioni più contenute (20x30 cm). Le opere testimoniano il percorso artistico di Masella, iniziato nel 1974 grazie a un dono speciale: un set di sgorbie per l’intaglio del legno, che gli permise di realizzare le sue prime sculture, tra cui due statue cinesi.

L’artista, vincitore del 1° Premio Scultura dell’Università di Monticelli, ha esposto in diverse occasioni, tra cui la mostra di scultura al MOF e una personale al Castello Caetani di Fondi nel 2017. A incoraggiarlo nel suo percorso fu il compianto Maestro Domenico Purificato, che ne riconobbe il talento e lo spronò a continuare la sua ricerca creativa.

Con questa mostra – dichiara il presidente della Pro Loco Fondi APS, Gaetano Orticelli – vogliamo offrire alla città e ai visitatori un’occasione per scoprire e apprezzare il valore dell’arte locale. Remo Masella rappresenta un esempio straordinario di dedizione e talento, capace di trasformare il legno in opere che raccontano emozioni e storie. La Pro Loco ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione culturale e turistica del territorio, e iniziative come questa dimostrano quanto la nostra comunità sia ricca di tradizione e creatività.

La mostra di Remo Masella si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Pro Loco Fondi APS, volti a valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico della città e del suo comprensorio.

Informazioni e contatti: Associazione Pro Loco Fondi – Tel. 329 776 4644 (anche WhatsApp).