Domenica 7 a Capratica per la schiusa delle uova di Caretta Caretta tra natura e turismo sostenibile

Domenica 7 settembre 2025, a partire dalle ore 10:00, la spiaggia di Capratica a Fondi ospiterÃ una mattinata speciale dedicata alla natura, in attesa della straordinaria schiusa delle uova di tartaruga Caretta caretta. Unâ€™occasione unica per residenti e turisti di entrare nel mondo delle tartarughe marine.

Lâ€™iniziativa rientra nel programma #viviparchidelazio estate 2025 ed Ã¨ organizzata dalla Pro Loco Fondi e promossa dallâ€™Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse in collaborazione con TartaLazio, lâ€™organismo regionale per la protezione delle tartarughe marine.

Lâ€™appuntamento Ã¨ presso il gazebo allestito vicino al lido Il Grillo di Capratica, dove i partecipanti potranno ricevere informazioni, incontrare esperti e condividere un momento di consapevolezza e rispetto per lâ€™ambiente.

Saranno presenti il Commissario Straordinario del Parco, Avv. Massimo Giovanchelli, e il Direttore, Avv. Fabio Refini, insieme a rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Questo evento Ã¨ un'importante occasione per ampliare le proprie conoscenze sul mondo delle tartarughe marine grazie alla presenza dei piÃ¹ grandi esperti in materia tra il personale della regione Lazio che ad oggi lavorano nel servizio naturalistico dell'ente Parco. La conoscenza come strumento indispensabile per la conservazione del nostro ambiente marino e costiero - ha dichiarato lâ€™Avv. Giovanchelli.

Collaborare con TartaLazio Ã¨ fondamentale per la tutela di queste meravigliose creature â€“ ha aggiunto lâ€™Avv. Refini â€“. Vogliamo che lâ€™evento diventi un motore di impegno concreto verso la conservazione marina.

Durante la mattinata, i naturalisti del Parco e di TartaLazio illustreranno il ciclo di vita della Caretta caretta, le minacce che questa specie affronta e le buone pratiche che ciascuno puÃ² adottare per proteggerla. Saranno distribuiti materiali informativi e presentate iniziative educative che proseguiranno anche oltre lâ€™estate, nelle scuole e sul territorio.

La partecipazione Ã¨ libera e aperta a tutti, senza necessitÃ di prenotazione.

Il Parco Riviera di Ulisse invita la comunitÃ e i visitatori a non mancare a questo incontro per parlare di natura: un momento per apprendere, riflettere e diventare parte attiva nella salvaguardia della biodiversitÃ . Partecipare significa trasformarsi in testimoni e ambasciatori di un impegno collettivo per la tutela del nostro mare e delle sue creature.

Per informazioni: 329 776 4644