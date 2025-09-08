Marco Bellocchio tra i protagonisti della nuova edizione del FONDI FILM FESTIVAL - Riviera d’Ulisse

Si apre una nuova, attesissima edizione del Fondi Film Festival - Riviera d’Ulisse, che dopo l’anteprima a Terracina dell’agosto scorso con il leggendario autore della fotografia cinematografica Vittorio Storaro, offrirà proiezioni, incontri e omaggi ai grandi maestri del cinema, senza dimenticare le voci emergenti e il legame profondo con il territorio.

La XXIV edizione del FFF si distingue come sempre per la ricchezza del programma e la qualità degli ospiti, a partire da Marco Bellocchio – applauditissimo alla Mostra del Cinema di Venezia dove ha presentato le prime due puntate di Portobello – cui è dedicata la retrospettiva di alcuni suoi film che compone un ricco omaggio a uno dei più influenti autori del cinema europeo. Bellocchio sarà presente per un incontro con il pubblico nella prima giornata che si svolgerà a Fondi, venerdì 19 settembre.

Tra gli eventi centrali, la proiezione della copia restaurata de Lo sgarro (1962) di Silvio Siano, che dopo l’anteprima al festival “Cinema Ritrovato” di Bologna torna sul grande schermo per restituire un importante esempio di cinema meridionale d’autore. Il film fu prodotto dal fondano Giovanni Addessi con la supervisione alla regia di Giuseppe De Santis.

Grande attesa anche per Controluce di Tony Saccucci, vincitore del Nastro d’Argento 2025 come miglior docufilm, che sarà presentato dal regista e dall’interprete protagonista, l’attore di Fondi Michele Eburnea. Il film, presentato nella sezione “Immagini dal lavoro”, si affianca ad altri titoli fortemente radicati nella realtà contemporanea, tra cui Qui è altrove di Gianfranco Pannone, che presenterà il suo film con la direttrice della sezione femminile del carcere di “Rebibbia” Nadia Fontana, e L’amore che ho di Paolo Licata, presentato da Donatella Finocchiaro, una delle interpreti principali.

Il festival ospita anche la sezione “Paesaggio audiovisivo pontino”, che dà spazio ai lavori realizzati nel territorio e ai giovani autori pontini.

Dedicata agli studenti sarà la proiezione di uno dei capolavori del neorealismo: Roma ore 11 di Giuseppe De Santis, simbolico ponte tra memoria storica e attualità, proposto nell’ambito della sezione “Cinema &/è Scuola”. Il film è stato proiettato nei giorni in copia restaurata alla Mostra del Cinema di Venezia.

Si rinnova la collaborazione con il Gruppo Asperger Lazio ODV: i ragazzi e le famiglie incontreranno la regista Federika Ponnetti, per poi assistere alla proiezione di Ugualmente diversi, un documentario intimo e autentico che affronta il tema dell’inclusione con uno sguardo attento e privo di retorica.

Spazio infine al futuro del cinema con la consegna del prestigioso premio Dolly d’Oro Giuseppe De Santis 2025, assegnato a Edgardo Pistone per il film Ciao bambino, intenso racconto capace di restituire uno sguardo autentico sulle marginalità e le speranze di una generazione.

Il Fondi Film Festival - Riviera d’Ulisse 2025 si conferma dunque come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del cinema, dove si intrecciano visioni, storie, territorio e pensiero critico.

Per il FFF l’Associazione Giuseppe De Santis ha partecipato all’avviso pubblico “Lazio Terra di Cinema” della Regione Lazio ed è in attesa di conoscere l’esito dell’istanza. Allo stato attuale, l’iniziativa si avvale del patrocinio e del contributo dei Comuni di Terracina, Sperlonga e Fondi, del patrocinio di Ente Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi ed Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e della collaborazione di Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio e Gruppo Asperger Lazio ODV. Main sponsor sono la Banca Popolare di Fondi, ICOEL e GIS - Grassi Industrial Services.

Tutte le iniziative del festival sono a ingresso gratuito.

Il programma completo è consultabile sul sito www.assodesantis.it e gli aggiornamenti sulla rassegna saranno pubblicati costantemente sulla pagina Facebook Associazione Giuseppe De Santis - FONDIfilmFESTIVAL.