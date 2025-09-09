Sperlonga: mercoledÃ¬ 10 conferenza stampa di presentazione del programma ANCI Lazio Training Camp 2025

MercoledÃ¬ 10 settembre, alle ore 11.00, presso lâ€™Auditorium del Comune di Sperlonga, si svolgerÃ la conferenza stampa di presentazione del programma ANCI Lazio Training Camp 2025, che si terrÃ nel centro storico di Sperlonga da giovedÃ¬ 25 a sabato 27 settembre 2025.

Lâ€™evento sarÃ unâ€™importante occasione di formazione, confronto e networking tra amministratori, esperti e istituzioni, con lâ€™obiettivo di promuovere nuovi modelli di governance locale fondati su tecnologie avanzate, intelligenza artificiale e innovazione nella gestione pubblica.

Prenderanno parte allâ€™evento: Daniele Sinibaldi, Presidente di ANCI Lazio e il Sindaco di Sperlonga, Armando Cusani.