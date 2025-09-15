SarÃ  girato anche in cittÃ  il nuovo film di Ovidio Martucci: QUATTRO TAVOLI.... RELAZIONI DISTRUTTIVE

Il noto Attore e Regista Ovidio Martucci reduce dai successi dei suoi ultimi Film Amazon Prime Rai Cinema Rai Play , ritorna nella sua cittÃ natale Terracina per girare il primo ciak del suo nuovo film sociale QUATTRO TAVOLI .... RELAZIONI DISTRUTTIVE che lo vede in veste di sceneggiatore e Regista uno spaccato di vita e temi attuali trattati con realtÃ cinematografica come sempre ha fatto , sia in veste di Attore Protagonista per CUORI SENZ'ANIMA film trattante cyber bullismo nelle scuole , sia con la Regia di SBARRE trattante la chiusura manicomi in Italia e sia DON'T FORGET trattante la strage del 7.4.1944 a venuta proprio a Terracina e dimenticata per oltre 80 anni ed in visibilitÃ solo grazie al suo film.

Le tematiche affrontate in questo suo nuovo film sono argomenti che leggiamo tutti i giorni sui giornali o vediamo in TV , femminicidi , psico denigrazione di coppia , famiglia in post covid e problematiche mai cancellate , amore puro in una realtÃ difficile di accettazione nel sociale , difficoltÃ a denuncia le persecuzioni nei Commissariati ed analisi dei suicidi dentro e fuori le carceri con una analisi psicologica per farsi si che ci siano risposte visto di quanto accaduto nel 2024 oltre 7 suicidi da parte del personale penitenziario .

Su Ovidio Martucci non abbiamo bisogno di aggiungere altro sia come Attore protagonista di numerosi film di successo Cinema e TV Rai 1 e sia passando alla Regia ha sempre dato prova di portare in realtÃ totale i suoi impegni ottenendo i massimi successi di pubblico stampa e media.

Inizieranno le riprese a Terracina il 15 settembre 2025 a pranzo ciak presso il Nautiland Resort di Terracina per poi passare al pub Caipirinha di via del Porto ed in piazza della Repubblica Terracina con supporto logistico di tutte Forze di Polizia presenti fino riprese dalle 17.00 alle 21.00 , per poi trasferirsi con gli attori protagonisti al Poligono di Tiro Vado La Mola Bassiano il 16 settembre 2025 riprese fino alle 15.00 e trasferirsi nel pomeriggio nel centro storico di Bassiano fino a tarda sera i ciak. Il 17 settembre 2025 la troupe cinematografica si trasferirÃ a Fondi dove gireranno scene nel centro storico.

Ecco le scalette conferenze stampa giÃ confermate per le 3 CittÃ interessate alle riprese:

ore 9.00 del 15 settembre 2025 sala consiliare Comune di Terracina,

ore 16.00 del 16 Settembre 2025 sala consiliare Comune di Bassiano,

il 17 settembre 2025 sala conferenze stampa Castello Caetani Fondi;

alle conferenze stampa saranno presenti oltre alle AutoritÃ comunali , giornalisti e TV, tutti gli attori protagonisti co protagonisti e figuranti e comparse attive , infatti il cast Ã¨ di oltre 50 persone in questo film.

Ecco in elenco ruoli ed attori Dott ssa De Petris Psicologa Ã¨ Nadia Bengala, Elena donna perseguitata Michelle Antoinette Modica , Stefano guardia penitenziaria sarÃ Domenico Cozzolino, Andrea ex collega di Stefano sarÃ Costanzo Carroccia ed aiuto regia del film , Annarita Pisa sarÃ Gioia Avvocato di Elena, Mimmo De Rosa Ã¨ Carlo professore di lettere, Maeeva Di Boni Ã¨ ILENIA Professoressa di Matematica, Mauro Di Prospero nella parte di Edoardo istruttore Poligono di Tiro Dinamico , le musiche originali del film sono di Valentina Ambrosio e presente il video l' amore non fa cosÃ¬.

Il Film ha il Patrocinio Istituzionale e Morale delle CittÃ di Terracina ,Fondi, Bassiano gode del Patrocinio dell' UIF Unione Italia Forense, del COISP - Sindacato di Polizia, OPES Settore Nazionale Armi e Tiro, Anthea Group - Innovazione e Cambiamento.

Come dalle parole del Regista Ovidio Martucci il trailer del film pronto ai primi di ottobre e sarÃ presentato in Anteprima assoluta alla Camera Dei Deputati con presenti le piÃ¹ alte AutoritÃ di Stato e di Polizia ,Psicologici , Psicoterapeutici, Magistrati, Criminologi, Avvocati in un convegno per parlare delle Relazioni Distruttive e grazie a questo film sarÃ ancora piÃ¹ incisivo , lo short film di 24 minuti sarÃ sottotitolato in italiano per i non udenti e Presentato ai Festival 2026 titolato in Italia per poi essere sottotitolato in inglese per i Festival Internazionali.



Sinossi Film

QUATTRO TAVOLI...RELAZIONI DISTRUTTIVE

Regia Ovidio Martucci

Elena direttrice del Catasto con unica Amica del cuore Gioia Avvocato frequenta il del Poligono di Tiro Dinamico dove prende lezioni facendo su e giÃ¹ da Roma a Bassiano dormendo li se fa tardi e li conosce Stefano guardia penitenziaria che si allena tra il lavoro e partecipa a vari tornei non solo li ma in tutta Italia ...nasce un amore passionale e tortuoso fatto di intenso amore ma per poi sfociare dopo pochi mesi di relax tra le parti in una genesi di problematiche gravi ...quasi un preludio per l' estremo ... Stefano che vive con lei in prova da 5 mesi diventa da amorevole ad ossessivo tanto da fare continue poste in auto a controllarla e seguendola quando lei il piÃ¹ delle volte si accorge ....Elena non ha mai voluto denunciarlo e pur con 6 mesi di consulenze con la Psicologa Sonia De Santis ...per non fargli perdere il lavoro.... interrompe anche con la Dott.ssa ogni futura e si confida continuamente con la sua amica Gioia Avvocato e tra un tavolo e l'altro delle varie Location a loro care...i tavoli diventano non solo un appoggio un elemento di design ma diventano il ponte di sensazioni trasmesse di chi come loro due da sempre fanno parlando di questa morbida situazione tra una risata ed un drink o di una cena o di una consulenza vedi tavolo studio della Psicologa ... purtroppo ritorna sempre Stefano protagonista nei loro discorsi. Ormai un ossessione ....ormai un trapano continuo ....ormai io troppo buona con lui ..non ho la forza per fare nulla contro ...sono in rassegnazione ed a volte Assurdo ...mi piace quello che fa .....forse sono una pazza ...forse mi merito tutto questo ...

Di Ovidio Martucci

Copyright 37/2025