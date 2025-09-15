Il presidente Vocella convoca la Commissione "Trasparenza" sui lavori dell'I.T.I. "A. Pacinotti"

Il Consigliere Provinciale e Presidente della Commissione "Trasparenza", Avv. Luigi Vocella, annuncia la convocazione di una seduta straordinaria della Commissione che si terrà il 18 settembre 2025 a Latina, presso la sede della Provincia.

La riunione è stata indetta per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di demolizione e ricostruzione della palestra, degli spogliatoi e dei servizi igienici presso l'I.T.I. "A. Pacinotti" di Fondi. Il progetto, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), riveste una grande importanza per l'intera comunità locale.

Questa convocazione è un passo fondamentale per fornire risposte chiare e tempestive a tutta la cittadinanza di Fondi, in particolare al corpo docente e agli studenti dell'istituto che stanno affrontando notevoli disagi a causa di questi lavori," ha dichiarato l'Avv. Vocella. - L'obiettivo è garantire la massima trasparenza sull'attuazione del progetto."

All'incontro sono stati invitati a partecipare il Sindaco di Fondi e la Dirigente Scolastica dell'I.T.I. "A. Pacinotti", la professoressa Gina Antonetti.

La professoressa Gina Antonetti ha commentato:

Il tavolo promosso dalla Commissione Trasparenza presso la Provincia di Latina è per me un'ottima occasione per fare il punto su una situazione estremamente delicata e importante. In avvio del nuovo anno scolastico, la popolazione studentesca del Pacinotti – che solo per la sede di Fondi conta quasi 800 studenti – per il secondo anno si trova ad affrontare una situazione di disagio a causa dell’indisponibilità della palestra di istituto. Le lavorazioni del cantiere, aperto all'interno della scuola più di un anno fa, hanno subito diverse vicissitudini, con interruzioni e problematiche su cui è bene esercitare un’azione di monitoraggio e trasparenza nell'interesse dell'intera comunità scolastica e del territorio di Fondi. Ben venga, quindi, un confronto su questo tema che veda impegnati e protagonisti tutti gli attori istituzionali.

Il consigliere provinciale

Presidente commissione trasparenza

Avv. Luigi Vocella