Consegnata la Stella al Merito al sindaco Maschietto del capo del sindacato nazionale della polizia ucraina per l'accoglienza e l'ospitalità ricevute

Nei giorni scorsi Gennadii Georgiienko, capo del sindacato nazionale della polizia ucraina, ha incontrato personalmente il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto per consegnargli la “Stella al Merito”, la tessera del sindacato nazionale della polizia nonché una mappa con gli attuali confini ucraini con l’auspicio “che la guerra possa finire lasciando inalterate le delimitazioni territoriali del 2022”. Un momento tanto significativo quanto emozionante per la popolosa delegazione ucraina presente che ha chiesto l’incontro al fine di ringraziare il primo cittadino e l’intera comunità per la grande ospitalità, lo spirito di accoglienza e la solidarietà mai venuti meno nel corso degli anni.

Fondi ha infatti ospitato centinaia di ragazzi nell’ambito dei campi estivi Ferrero Rocher, ideati per offrire sostegno umanitario alle vittime minorenni tramite attività volte a ridurre i traumi psicologici della guerra, ma ha anche accolto, con una grande catena di solidarietà, moltissime famiglie sfollate subito dopo l’invasione russa.

Aver avuto la possibilità di aiutare una popolazione messa in ginocchio dalla guerra – ha commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – resterà tra i ricordi più belli del mio mandato. Il ringraziamento va alla Polizia di Stato che ha coordinato il progetto e a tutti i fondani che hanno attivato e reso possibile la rete di sostegno e solidarietà.

La mattinata si è conclusa con la tradizionale fotografia con le bandiere italiana e ucraina e un piccolo dono da parte del sindaco di Fondi che ha consegnato alla delegazione ucraina un piatto artistico raffigurante il Castello Caetani, simbolo della città in cui le popolazioni in fuga dalla guerra troveranno sempre accoglienza.