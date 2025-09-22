Sabato 27 settembre a Palazzo Caetani "Cantiamo l'Amore"

Il 27 settembre prossimo, alle ore 18:30, nella Sala Grande di Palazzo Caetani, a Fondi, col patrocinio della Provincia di Latina, del Comune di Fondi, della Pro Loco Fondi, del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, dell’Archivio Storico della Memoria del ‘900 della Città di Fondi e dell’Associazione ARS - Fondi, verrà presentato, “Cantiamo l’amore” con gli scritti autografi di Fernando Mariano Di Biasio: una breve raccolta di pensieri e versi ritrovati tra le sparse carte, fortunosamente, dalla professoressa Giulia Rita Eugenia Forte.

A Lei, curatrice della raccolta – evidenzia il professor Rino Caputo, Storico e Critico della Letteratura che ha curato la prefazione di “Inedita” - è toccato il privilegio di scoprire e donare al pubblico questi sorprendenti componimenti che descrivono i moti interiori ed esteriori della passione di Di Biasio per l’Amata.

La multiforme personalità dell’autore, pervaso di passione verso il mondo degli uomini in società, la Politica (primo Sindaco della Città di Fondi dell’Italia liberata dal nazifascismo, nel 1946), in “INEDITA”, racconta il suo sentimento nei confronti dell’Amata … in un gioiello unico e, purtroppo, inconcluso anche se, come rilevato dal professor Caputo, non del tutto inespresso.

Il giornalista Gaetano Orticelli condurrà il pubblico attraverso i versi, declamati dal giovane Gabriele Sorrentino e la musica curata dal Duo Sandro Sposito e Antonietta Caporiccio.

“OMNIA VINCIT AMOR”, afferma la curatrice Forte e allora, prepariamoci a godere tale scoperta che dimostra come un (vero) Amante può trasformarsi in (vero) Poeta.

L'evento rientra nel cartellone ufficiale degli eventi promossi dal Comune di Fondi "Estatissima 2025".