Domenica 28 la consegna del Dolly d’Oro Giuseppe De Santis a Edgardo Pistone per “Ciao bambino”

La XXIV edizione del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse XXII si concluderà, come di consueto, con la cerimonia di consegna del premio “Dolly d’Oro Giuseppe De Santis”, riconoscimento per le giovani leve del nostro cinema istituito nel 1999 e attribuito al miglior regista emergente dell’anno (autore di opera prima o seconda). L’appuntamento è per domenica 28 settembre alle ore 21.00 in Sala Carlo Lizzani presso il Complesso di San Domenico, sede del costituendo Museo del Neorealismo.

Il vincitore dell’edizione 2025, che ritirerà il premio a Fondi, è l’esordiente Edgardo Pistone, autore di “Ciao bambino” (2024), film con cui il trentacinquenne regista napoletano ha conquistato il Premio per la miglior opera prima alla Festa del Cinema di Roma e il Premio speciale della giuria al miglior regista esordiente al Tallin Black Nights Film Festival. Pistone è stato anche candidato ai David di Donatello come miglior regista esordiente.

Con il premio – una statuetta in bagno d’oro che raffigura un dolly in miniatura, simbolo della cifra stilistica di De Santis – ci si propone di rinnovare l’attenzione che il regista del Neorealismo aveva sempre rivolto ai giovani che muovevano i primi passi nel mondo del cinema. Tra i vincitori delle precedenti edizioni figurano Paolo Sorrentino, Kim Rossi Stuart, Susanna Nicchiarelli, Alice Rohrwacher, Guido Lombardi, Claudio Giovannesi, Sidney Sibilia, Gabriele Mainetti, Damiano e Fabio D’Innocenzo, Ciro D’Emilio, Laura Samani, Alain Parroni.

Pistone riesce a raccontare una storia ambientata in un mondo ampiamente esplorato sul piccolo e grande schermo, portando però una visione unica, senza mai scadere nel patetismo e nello stereotipo, e costruendo conflitti e personaggi con grande profondità.

L’ingresso alla cerimonia di proiezione e alla successiva proiezione del film è come sempre a ingresso gratuito.