Azione in merito all'emendamento proposto dal senatore Fazzone sulla ZES

Noi di Fondi in Azione entriamo nel merito della recente notizia dellâ€™emendamento presentato dal Senatore Fazzone sulla estensione della ZES delle province di Frosinone e Latina.

Come Azione provincia di Latina, insieme a quella di Frosinone, paventavamo giÃ da un anno il rischio di perdita di questa opportunitÃ , col rischio di collasso delle attivitÃ economiche del basso Lazio, strette da una congiuntura economica non facile e dalla concorrenza di unâ€™area, la provincia di Caserta, che avrebbe avuto questa arma in piÃ¹ per attirare capitali e nuove imprese, per questo ci domandiamo: dovâ€™erano i vari Fazzone, Calandrini e Durigon quando si parlava di queste cose? Eppure hanno una presenza forte nellâ€™attuale governo nazionale, ma evidentemente un anno fa pensavano ad altro.

Lâ€™intervento del senatore ci sembra, con tutto rispetto, tardivo e ormai incapace di risolvere le problematiche del territorio, dâ€™altronde la stessa Giorgia Meloni, che conosce bene il territorio e anche Fondi, qualche giorno fa ha inviato una comunicazione al presidente della consulta dei sindaci del Lazio meridionale in cui esclude in maniera categorica la possibilitÃ di allargamento della ZES, dichiarando che non Ã¨ una scelta politica arbitraria, ma un vincolo normativo ben preciso, dichiarando che Ã¨ allo studio una soluzione alternativa.

Ormai i buoi sono scappati, e ci si affida a chi avrebbe dovuto curarli per riportarli in stalla.

Questo episodio ci puÃ² dare qualche insegnamento.

Il primo Ã¨ che probabilmente i nostri attuali rappresentanti del territorio non sono cosÃ¬ attenti allo stesso, vengono solo a raccogliere voti, ma poi le esigenze del territorio vengono disattese.

Il secondo, abbastanza collegato al primo, Ã¨ che non necessariamente una correlazione tra i vari livelli di responsabilitÃ politica (dal governo nazionale fino a quello comunale) implica attenzione al territorio e che quello che dovrebbe spingere al voto non dovrebbe essere lâ€™appartenenza politica ma la capacitÃ di rispondere alle esigenze del territorio dando risposte valide ed efficaci.

Di questo dovremo ricordarci quando tra qualche mese a Fondi si andrÃ a votare; scegliamo le persone che veramente riteniamo capaci di lavorare per il bene del paese, non lâ€™amico o la persona piÃ¹ simpatica.