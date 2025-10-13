Successo di Fare Verde per la "Giornata del Camminare 2025" sul Lago di Fondi

La Giornata del Camminare si è confermata come uno degli appuntamenti capaci di mettere insieme tante persone, molte famiglie e numerosi bambini, per una mattinata di relax a spasso nel nostro territorio. Ringrazio tutte e tutti i partecipanti ed in particolare la Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca che ci ha accompagnato lungo le sponde del Lago di Fondi - commenta Milena Trani, Presidente del Gruppo Locale di Fondi dell'Associazione Ambientalista Fare Verde.

La Giornata del Camminare, manifestazione nazionale promossa da FederTrek Escursionismo e Ambiente, promuove la diffusione della cultura del camminare attraverso il coinvolgimento diretto dei Cittadini, del mondo dell’associazionismo e delle amministrazioni locali. Quella di Sabato 11 Ottobre è stata la 7a Edizione in Città, ed anche stavolta ha fatto registrare un'ottima partecipazione. Oltre settanta gli appassionati che hanno risposto all'appello di Fare Verde e hanno vissuto l'evento con lo spirito giusto, una camminata di socializzazione e riscoperta del territorio, dedicata alle bellezze naturalistiche che ci circondano e meritano attenzioni e tutela.

Il Calendario di appuntamenti che la nostra Associazione propone ogni anno continua nelle prossime settimane con altre escursioni ma anche progetti dedicati alle scuole, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e per aumentare l'offerta del Progetto EcoLibri con cui dal 2017 Fare Verde ha allestito uno scaffale dedicato a volumi su tematiche prettamente ecologiste e ambientaliste presso la Biblioteca Comunale - conclude Milena Trani.

Media Partner dell'iniziativa Radio Show Italia 103.5.

Fare Verde ringrazia la Casa della Cultura per il supporto.