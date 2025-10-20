Fondi Vera incontra il territorio ed inizia con il Direttore del Parco Naturale dei Monti Aurunci

Proficua e approfondita chiacchierata quella di Venerdì mattina con Giorgio De Marchis, Direttore del Parco Naturale dei Monti Aurunci, che ci ha accolto nella Sede di Campodimele. Lo ringraziamo per la disponibilità nei nostri confronti - l’ha definita il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone.

Una delegazione del Movimento di Partecipazione Politica ha così iniziato la serie di incontri con Enti e Associazioni del territorio per parlare di presente ma soprattutto di futuro. Un confronto di idee, proposte, suggerimenti, schietto e diretto. Con spirito propositivo e costruttivo.

Prevenzione e repressione degli incendi, spazi verdi, aree da riqualificare, manutenzione dei sentieri ma anche controllo delle aree, contrasto all'abbandono di rifiuti. I principali temi affrontati nell’incontro, cui hanno preso parte, oltre a Ciccone, Giuseppe Capotosto, Alessio Loborgo e Gino Marcantonio.

Abbiamo colto l'occasione per chiedere maggiori opportunità di dialogo tra gli Enti, la riapertura dell'area fitness di Via Gegni con un nuovo Patto di Collaborazione che coinvolga sì le Associazioni ma anche i residenti della zona. Abbiamo sollecitato la creazione di tavoli istituzionali e azioni efficaci di contrasto agli incendi (apprendendo con piacere la notizia del prossimo arrivo di 8 nuovi Guardiaparco), sperando nel rinnovo del Piano di Prevenzione 2021-2026. Abbiamo anche proposto l’installazione di videosorveglianza ed un maggior coordinamento con le Forze dell'Ordine ed i Comuni per difendere concretamente il nostro territorio, ed infine più ore di apertura al pubblico delle aree verdi, come chiedono tanti Cittadini fondani.

Nei prossimi giorni la serie di incontri proseguirà, con l’obiettivo di concludersi entro la fine del 2025. In agenda il Parco Riviera di Ulisse ed il Monti Ausoni e Lago di Fondi, i cui Direttori hanno già espresso la loro disponibilità ed apprezzamento per le finalità di questi appuntamenti.