Sabato 25 ottobre si conclude “Viaggio nell’Arte” 2025 con il concerto “Armonie senza tempo”

Si chiude sabato 25 ottobre alle ore 19:00, presso la suggestiva Chiesa di Santa Maria in Piazza a Fondi, l’ottava edizione della rassegna artistica “Viaggio nell’Arte”, promossa dall’associazione Ginepro Art ETS, con il sostegno della Banca Popolare di Fondi e il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

L’evento conclusivo, dal titolo “Armonie senza tempo”, vedrà protagonisti due musicisti di rilievo:

il M° Gabriele Pezone all’organo

il M° Laura Venditti ai saxofoni.

Il programma del concerto sarà un percorso musicale trasversale, capace di attraversare secoli di storia grazie alla sorprendente fusione timbrica tra due strumenti all’apparenza lontanissimi, ma in realtà capaci di dialogare con equilibrio, intensità ed espressività. L’organo, con la sua solennità e profondità armonica, incontra il saxofono, portatore di un suono fluido e vibrante, in un intreccio che genera atmosfere suggestive e senza tempo.

Chiesa di Santa Maria in Piazza – Fondi (LT)

Sabato 25 ottobre 2025, ore 19:00

Ingresso a offerta libera

Prenotazioni e info:

Tel. 329 7337393

associazionegineproart@gmail.com.