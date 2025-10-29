Pubblicato avviso per la selezione di proposte culturali in vista del Natale fondano

È stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Fondi l’avviso per manifestazioni d’interesse relative al Natale fondano.

Gli eventi dovranno tenersi tra il 29 novembre 2025, giornata in cui, salvo eventi meteorologici avversi, la città verrà illuminata a festa, e domenica 11 gennaio 2025.

Tutte le manifestazioni di arte, cultura e spettacolo proposte, pena l’esclusione, dovranno avere il Natale come focus e motivo predominante.

Le domande dovranno essere inoltrate entro le ore 13:00 di giovedì 13 novembre 2025, compilando in ogni parte l’apposita modulistica, o via pec all’indirizzo comune.fondi@pecaziendale.it o a mano presso l’ufficio del protocollo.

Via pec dovrà essere inserito il seguente oggetto “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER INIZIATIVE TURISTICO/CULTURALI – NATALE FONDANO 2025”. Le proposte verranno inserite nel calendario ufficiale del Comune di Fondi.

Potrà essere erogato un contributo pari al 50% delle spese rendicontate e, comunque, in somma non superiore a 4mila euro.

In un’ottica di massimo coinvolgimento e valorizzazione delle associazioni locali – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – riproponiamo la formula dell’avviso pubblico. L’obiettivo è quello di tenere vive le tradizioni del Natale mediante l’arte in tutte le sue forme per dare impulso all’industria culturale locale e far sentire a cittadini e turisti il calore della Festa più attesa dell’anno.