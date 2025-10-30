Azione in merito alla mancanza di sicurezza dei Ponti nel territorio

Che l’amministrazione Maschietto non ci risponda ci abbiamo fatto il callo. Il sindaco a malapena risponde qualcosa nelle interrogazioni in consiglio comunale, figurati noi di Fondi in Azione, che siamo una realtà di opposizione neanche presente in consiglio, e diciamolo, non molto amata dal sindaco Maschietto.

Per cui non ci offendiamo, ci proponiamo col sorriso e col rispetto della funzione che il sindaco e gli assessori hanno e che meritano in quanto espressione del nostro paese, ma anche con la fermezza di quando diciamo che questa amministrazione non ha visione politica e interviene sempre in ritardo nelle problematiche di Fondi, quando ormai tutta la cittadinanza impone di fare qualcosa.

Ma rimaniamo ugualmente basiti quando una segnalazione di un cittadino mediante PEC viene bellamente ignorata da questa amministrazione, specialmente se si tratta della segnalazione della sicurezza di un ponte, di cui alleghiamo le foto.

Stavolta non parliamo del Ponte di Colle Troiano, questo finalmente è stato dichiarato da mettere in sicurezza, anche se per la cocciutaggine di questa amministrazione siamo in ritardo di due anni dalla segnalazione, con tanto di foto, che fece Azione al sindaco e all’assessore.

Parliamo del Ponte di Via Guado, che collega la provinciale S. Anastasia fino all’accesso al mare, per questo affollatissimo d’estate, ma che anche ora ha un discreto traffico.

Nonostante una PEC, il cittadino non ha ottenuto risposta della segnalazione, e questo la dice lunga sulla capacità di amministrare da parte di questa giunta, dopo anni di ininterrotto governo di questa città, non si è capaci di rispondere a una segnalazione, per giunta nella zona dove il sindaco Maschietto ha costruito la propria vittoria elettorale cinque anni fa, benissimo!

Se dopo cinque anni questa amministrazione è stata capace solo di inciampare in una vertenza milionaria con la ditta costruttrice del forno crematorio, perdere tempo (e finanziamenti!) per il recupero del ponte di Colle Troiano fino a quando si è costretti a rifare i calcoli e probabilmente rifare tutto da capo, a dover rimandare l’appalto della raccolta della differenziata senza avere una valida ragione, rischiare di perdere una parte dei fondi del PNNR, a tirare avanti nell’ordinario, senza visione, è giusto che questa amministrazione vada a casa, sostituita anche da una opposizione che vada oltre la visione miope di questa città, con un programma di rinascita della città, che ripristini il senso di appartenenza e di attaccamento a Fondi, e che sia più vicino ai cittadini, che non devono affidarsi ai social per segnalare un problema, ma all’amministrazione della città.