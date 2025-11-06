Completati i lavori di riqualificazione del Mosaico di Domenico Purificato che torna al suo antico splendore

Sono ufficialmente completati i lavori di restauro del Monumento ai Caduti di Piazza De Gasperi, un mosaico di Domenico Purificato eretto il 4 novembre del 1970 ma profondamente danneggiato dal passare del tempo, dalle intemperie e, purtroppo, anche da qualche pallonata. Lâ€™intervento ha avuto un costo di circa 25 mila euro, ha consentito di ricostruire le tessere mancanti e di riportare i colori dellâ€™opera al loro antico splendore.
Oltre ad una soglia in marmo inserita per proteggere il monumento dalla pioggia, Ã¨ stata realizzata una recinzione bassa per evitare che il monumento venga utilizzato impropriamente e danneggiato; un cancelletto apribile consente invece l'accesso per la deposizione di omaggi floreali e corone di alloro ai caduti.
Un piccolo intervento â€“ commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e lâ€™assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale â€“ fondamentale per conservare e valorizzare un dono che il Maestro Domenico Purificato ha fatto alla sua cittÃ . Lâ€™opera sarÃ simbolicamente inaugurata domenica in occasione delle celebrazioni organizzate dal Comune di Fondi per la Giornata dellâ€™UnitÃ Nazionale e delle Forze Armate svoltasi il 4 novembre nel capoluogo e in programma il 9 nella nostra cittÃ al fine di consentire alle autoritÃ militari e civili di presenziare a entrambe le manifestazioni.