Giovedì 27 novembre convocazione straordinaria del Consiglio comunale con 10 punti all'ordine del giorno

La S.V. è invitata a partecipare alla Seduta Pubblica straordinaria del Consiglio comunale, che avrà luogo presso la sala consiliare “Luigi Einaudi” Casa comunale, il giorno giovedì 27 novembre 2025 alle ore 19.00 in I convocazione e il giorno venerdì 28 novembre 2025 alle ore 20,00 in II convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente;

2. Surroga consigliere comunale dimissionario Franco Cardinale ai sensi dell’art. 38, comma 8 del D.Lgs.267/2000;

3. Ratifica Deliberazione Giunta comunale n. 354 del 23/10/2025 - Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027(art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);

4. Esame ed approvazione ulteriore aggiornamento Programma Triennale delle Opere Pubbliche – elenco per il triennio 2025/2027 - annualità 2025;

5. Cofinanziamento dell'intervento denominato "Progetto per il completamento e l'ampliamento dell'offerta sportiva inclusiva, riqualificazione e miglioramento energetico dello stadio comunale D. Purificato" - autorizzazione vincolo somme derivanti da alienazioni mediante contestuale svincolo delle medesime afferenti il progetto denominato "Realizzazione di una pista ciclabile Via Torre/Via Spinete II";

6. Variazione al bilancio di previsione finanziario esercizio 2025/2027, art. 175, comma 1 e 2, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

7. Adesione del Comune di Itri alla Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Fondi, Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano e Sabaudia;

8. Mozione per chiedere l’inclusione del basso Lazio nella ZES – Zona Economica Speciale unica (prot.80340 del 21.11.2025);

9. Mozione Sostegno al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari TPNW (prot.80350 del 21.11.2025);

10. Interpellanze e interrogazioni.

La seduta di Consiglio sarà trasmessa anche in streaming sulle pagine Facebook “Comune di Fondi”.