VenerdÃ¬ 5 dicembre torna "Brunello a Palazzo" e la cittÃ  diventa capitale della cultura enogastronomica

Ritorna lâ€™appuntamento piÃ¹ atteso dagli amanti del buon vino: Brunello a Palazzo, lâ€™evento firmato Associazione Decant che dal 2015 porta a Fondi il prestigioso Brunello di Montalcino, esaltandolo con le eccellenze gastronomiche del territorio pontino.

VenerdÃ¬ 5 dicembre, le splendide sale di Palazzo Caetani, nel cuore del centro storico, si trasformeranno in un vero e proprio percorso sensoriale dove protagonisti saranno le moltissime cantine produttrici di Brunello e le migliori specialitÃ del nostro territorio, grazie alla partecipazione di realtÃ come Agricola Gizzi, Antico Mulino & Agricola Marcellino, Antipapa Beato Ristoro, Chocolat Fiortini, F.lli Tazio, Gregorio de Gregoris, Laghetto Living, Locanda Ercole, MC Michele Chinappi, Norcineria Petrillo, Passione Iberico, Ristorante Riso Amaro, Villa Caribe Restaurant Resort & Spa.

Gli ospiti potranno degustare calici di Brunello selezionati e abbinarli a piatti creati per lâ€™occasione da chef e maestri delle migliori gastronomie locali. La serata si aprirÃ con una Masterclass dedicata alle vecchie annate, un viaggio esclusivo tra storia, tradizione e territorio con Davide Bonucci.

Lâ€™evento Ã¨ organizzato dallâ€™Associazione Decant, in collaborazione con EnoClub Siena, con il patrocinio dellâ€™Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del Comune di Fondi.

I banchi dâ€™assaggio saranno aperti al pubblico venerdÃ¬ 5 dicembre, dalle 19.30 alle 24.00. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.associazionedecant.it e presso Futurgrafica a Fondi.