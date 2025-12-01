Terminate le iniziative di Fare Verde per il SERR 2025

Si è chiusa con grande soddisfazione e gioia per gli obiettivi raggiunti la nostra Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Dopo la riuscitissima Conferenza di Domenica scorsa sull'Enciclica Laudato Si' e la passeggiata all'Orto Botanico con Andrea Patriarca, infatti, sono andate benissimo anche la donazione di altri 14 volumi al Progetto EcoLibri e l'azione di Volontariato e Cittadinanza Attiva di Venerdì pomeriggio al playground di Via Stazione insieme agli amici del Comitato Pontino di Un Ponte per - commenta Milena Trani, Presidente del Gruppo Locale di Fondi dell'Associazione Ambientalista Fare Verde.

Giovedì scorso una delegazione di Fare Verde ha fatto visita alla Biblioteca Comunale "Dan Danino Di Sarra" per una nuova donazione di libri, 14 in questo caso, che sono andati ad arricchire lo scaffale del Progetto che il Gruppo Locale dell'Associazione Ambientalista ha promosso nel Novembre del 2017.

In otto anni abbiamo regalato alla Città 71 libri su tematiche ambientali ed ecologiste, raccolti e messi a disposizione della Comunità. Un Progetto che è cresciuto nel tempo ed è molto seguito ed apprezzato da studenti, genitori, bambini e docenti. Ce lo dicono i numeri dei prestiti e il grande interesse di cui abbiamo riscontro anche attraverso i nostri canali social - dichiara Trani.

Fare Verde ha poi organizzato per il pomeriggio di Venerdì 28 Novembre l'iniziativa "Un playground per socializzare - Un canestro per Gaza". Fascette, reti, una scala, una cassa e un po' di musica, guanti e bustoni per la raccolta dei rifiuti, due palloni da basket, due ore di volontariato attivo da parte dei partecipanti ed il playground di Via Stazione ha subito cambiato volto. Uno dei pochi spazi pubblici per fare Sport gratuitamente in Città ha finalmente un aspetto migliore. I bambini del quartiere ne hanno subito approfittato, e questo è l'aspetto che più ci gratifica:

ci torneremo presto però, per completare l'opera e prenderci la rivincita. Anche perché i ragazzini del Portone della Corte ci hanno battuto sonoramente. E sarà un piacere fare ancora canestro, aggiungendo un'azione di aiuto concreto alla popolazione palestinese, aderendo alla raccolta fondi promossa dagli amici del Comitato Pontino di Un Ponte per. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, in particolare i Consiglieri Comunali Francesco Ciccone e Salvatore Venditti che hanno preso parte in prima persona all'iniziativa - conclude Trani.

Ringraziamo il Comitato Promotore per la Casa della Cultura per il Patrocinio. Media Partner è Radio Show Italia 103e5.