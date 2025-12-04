Domani la città diventa capitale della cultura enogastronomica con il sold out di "Brunello a Palazzo"

È ufficialmente sold out l’edizione 2025 di Brunello a Palazzo, l’appuntamento firmato Associazione Decant che dal 2015 porta a Fondi il prestigioso Brunello di Montalcino, unendo grandi etichette e alta gastronomia locale.

Venerdì 5 dicembre, le sale di Palazzo Caetani accoglieranno un percorso sensoriale unico, impreziosito dalla presenza di molte tra le più significative cantine di Montalcino: realtà storiche e produttori di eccellenza come Argiano, Carpineto, Casa Raia, Castello Tricerchi, Col d’Orcia, Corte dei Venti, Cupano, Fattoi, Fattoria del Pino, Fattoria La Lecciaia, L’Aietta, La Fornace, La Fortuna, Le Macioche, Le Ragnaie, Mastrojanni, Paradiso di Cacuci, Pietroso, Poggio alle Forche, Sanlorenzo, San Polo, Sassodisole, Scopone, Sesti, Talenti, Tenuta Buon Tempo, Tenute Silvio Nardi, Terre Nere, Villa I Cipressi e Villa Poggio Salvi, per un parterre che rappresenta la qualità e la varietà del territorio di Montalcino.

Accanto ai grandi vini, il pubblico potrà degustare una selezione di specialità pontine grazie alla partecipazione di Antico Mulino & Agricola Marcellino, Antipapa Beato Ristoro, Chocolat Fiortini, F.lli Tazio, Gregorio de Gregoris, Laghetto Living, Locanda Ercole, MC Michele Chinappi, Norcineria Petrillo, Passione Iberico, Ristorante Riso Amaro e Villa Caribe Restaurant Resort & Spa, dando vita a un dialogo perfetto tra calici e sapori del territorio.

La serata si aprirà con una Masterclass dedicata alle vecchie annate, un viaggio esclusivo nella storia e nell’evoluzione del Brunello guidato da Davide Bonucci.

L’evento è organizzato dall’Associazione Decant, in collaborazione con EnoClub Siena, con il patrocinio dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del Comune di Fondi.

I banchi d’assaggio saranno aperti al pubblico venerdì 5 dicembre dalle 19.30 alle 24.00.