Prolungamento dell'orario, eventi e musica al mercato coperto di via Gioberti

In vista del Natale, orario extra large anche al mercato coperto di via Gioberti. Si parte domenica 21 dicembre con unâ€™apertura pomeridiana, un evento musicale organizzato dal Bar Oasi in sinergia con il Redâ€™s e la presenza di tutti gli operatori dalle 17:00 alle 23:30.

Oltre alla possibilitÃ di fare acquisti pre natalizi fino a sera, si potrÃ vivere unâ€™esperienza immersiva grazie ad un percorso di degustazione accompagnato da tanta buona musica.

Inizia a prendere forma â€“ commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e lâ€™assessore alle AttivitÃ Produttive Stefania Stravato â€“ quel concetto di mercato da vivere e da gustare, non solo da frequentare giusto il tempo delle compere, che tanto successo ha in molte capitali o cittadine europee.

Apertura straordinaria del mercato coperto, ma senza musica, anche lunedÃ¬ 22 dicembre (giornata in cui la struttura Ã¨ ordinariamente chiusa).

MercoledÃ¬ 24, giorno della Vigilia di Natale, sarÃ inoltre presente in via Mola di Santa Maria il tradizionale mercato degli ambulanti locali per un approvvigionamento di ortofrutta fresca e di stagione in vista della tre giorni di festa o per acquisti e regali dellâ€™ultima ora essendo presenti anche banchi alcuni banchi di oggettistica e abbigliamento.

Dopo il successo del 14 dicembre, infine, torna lâ€™orario prolungato del mercato settimanale che domenica 21 dicembre rimarrÃ aperto fino alle 19:00.