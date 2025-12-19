Iudicone sulla bocciatura dell'emendamento per il Punto Utente INPS in comune

Esprimo profonda delusione per la decisione della maggioranza di bocciare lâ€™emendamento che prevedeva uno stanziamento finalizzato ad avviare il percorso di istituzione di un PCS (Punto Cliente Servizio) o di un PUE (Punto Utente Evoluto) INPS allâ€™interno della casa comunale, un servizio di prossimitÃ pensato esclusivamente per rispondere a un bisogno concreto dei cittadini.

Si trattava di una proposta semplice, sostenibile e giÃ prevista da protocolli nazionali, che avrebbe consentito a molti cittadini in particolare anziani, persone fragili e famiglie di evitare continui e onerosi spostamenti verso Terracina o Latina per accedere ai servizi INPS di base. Negare questa possibilitÃ significa non riconoscere un disagio reale e quotidiano che molti fondani vivono sulla propria pelle.

Ãˆ doveroso precisare che dagli uffici Ã¨ arrivato un parere non favorevole per lâ€™anno 2026 per insufficienza di fondi, ma favorevole per gli anni 2027 e 2028, riconoscendo quindi la fattibilitÃ dellâ€™intervento nel medio periodo.

Durante il dibattito, il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Vincenzo Carnevale ha motivato il voto contrario facendo riferimento alla non fattibilitÃ per lâ€™anno 2026, pur riconoscendo la fattibilitÃ per il 2027 e il 2028. La scelta di votare contro sarebbe quindi legata al fatto che lâ€™attuale amministrazione Ã¨ a fine mandato nel 2026 e che, secondo questa impostazione, non sarebbe opportuno inserire previsioni per gli anni successivi.

Una motivazione che ritengo insufficiente e politicamente debole. Inserire una previsione nel bilancio non significa vincolare una futura amministrazione, ma tracciare una linea, indicare una prioritÃ e assumersi una responsabilitÃ verso la cittÃ .

Questo servizio non ha colore politico, non appartiene a una parte, ma risponde esclusivamente a un fabbisogno reale della comunitÃ .

Ancora piÃ¹ grave Ã¨ che, nel corso della discussione, la maggioranza e in particolare il Sindaco abbia dichiarato di condividere lâ€™idea nel merito, riconoscendone lâ€™utilitÃ per i cittadini, ma abbia comunque scelto di bocciarla a priori unicamente perchÃ© proposta dallâ€™opposizione.

Una posizione politicamente inaccettabile: se una proposta Ã¨ valida e risponde a un bisogno reale, deve essere valutata per il suo contenuto e non per la firma che la accompagna.

Si Ã¨ preferito chiudere la porta, rinunciando a una soluzione concreta per i cittadini per una logica di appartenenza politica che nulla ha a che vedere con lâ€™interesse generale.

Questa scelta rappresenta unâ€™occasione persa e manda un messaggio sbagliato ai cittadini: che anche davanti a proposte di buon senso, concrete e a costo contenuto, prevale la chiusura politica rispetto allâ€™interesse generale.

Da parte mia continuerÃ² a portare avanti queste battaglie con determinazione, perchÃ© credo che il compito di un consigliere comunale sia quello di dare voce ai bisogni reali delle persone, anche quando questo significa scontrarsi con muri politici. La cittÃ merita servizi, ascolto e visione.

Mi auguro che la Giunta voglia rivalutare questa scelta e impegnarsi concretamente a individuare, nel piÃ¹ breve tempo possibile, le condizioni per riportare questa proposta allâ€™attenzione del Consiglio comunale.

Un servizio come lo sportello INPS in Comune risponde a un bisogno reale e diffuso e merita di essere affrontato con senso di responsabilitÃ , al di lÃ delle appartenenze politiche.