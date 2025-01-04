Domenica 4 gennaio 2026 la grande musica illumina il Duomo di San Pietro Apostolo con il Concerto di Natale “Felicità”

L’insigne e antica cattedrale di San Pietro Apostolo della città di Fondi rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti culturali e musicali più attesi del periodo natalizio: il Concerto di Natale, giunto all’edizione 2025 e intitolato significativamente “Felicità”.

L’evento si terrà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 19.00, nella suggestiva cornice del Duomo, e rappresenta un momento di alto valore artistico e spirituale, capace di unire musica, bellezza e riflessione nel cartellone delle festività.

Il concerto è promosso dall’Associazione Musicale Pathos, con il patrocinio del Comune di Fondi e di numerose realtà istituzionali e associative del territorio, a conferma di una sinergia ormai consolidata tra Chiesa, cultura e comunità civile.

Il programma musicale propone un raffinato percorso attraverso epoche e stili diversi, accomunati dal tema della gioia e della serenità interiore. In scaletta figurano celebri pagine di:

Ennio Morricone : La resa dei conti, Deborah’s Theme, La leggenda del pianista sull’oceano, Per Anna, Silenzi dopo silenzi

: La resa dei conti, Deborah’s Theme, La leggenda del pianista sull’oceano, Per Anna, Silenzi dopo silenzi Joseph Haydn : Andante Cantabile in Sol maggiore op. 3 n. 5

: Andante Cantabile in Sol maggiore op. 3 n. 5 Johann Sebastian Bach : Aria dalla Suite n. 3 BWV 1068 e Largo ma non troppo dal Concerto per due violini e orchestra in Re minore BWV 1043

: Aria dalla Suite n. 3 BWV 1068 e Largo ma non troppo dal Concerto per due violini e orchestra in Re minore BWV 1043 Jules Massenet : Thaïs

: Thaïs Dmitrij Šostakovič: Walzer II dalla Jazz Suite n. 2

I brani saranno eseguiti dall’Orchestra Pathos, con la partecipazione di musicisti di grande livello: primo violino Giovanni di Ciollo, alla tromba Alberto Mastracci. La serata sarà presentata da Gaetano Orticelli presidente dell’Associazione Pro Loco Fondi.

Il Concerto di Natale di San Pietro Apostolo non è solo un evento occasionale, ma una tradizione che si rinnova da diversi anni, grazie all’impegno e alla passione di Enzo Paolo Cima, ideatore e organizzatore dell’iniziativa, che nel tempo ha saputo trasformare questo appuntamento in un punto di riferimento per la vita culturale e musicale della città di Fondi.

Il parroco della comunità di San Pietro Apostolo, don Gianni Cardillo, sottolinea il valore profondo dell’iniziativa:

Questo Concerto di Natale è un dono alla città e a tutti coloro che vorranno partecipare. La musica, soprattutto in un luogo sacro come il nostro Duomo, diventa linguaggio universale di pace, di speranza e di felicità autentica. Ringrazio di cuore Enzo Paolo Cima per la costanza con cui, da anni, cura e promuove questo evento, l’Orchestra Pathos, i musicisti e tutte le realtà che collaborano affinché la nostra cattedrale sia anche casa della bellezza e della cultura.

Il Concerto di Natale 2025 “Felicità” si conferma dunque come un’occasione speciale per vivere un momento di condivisione, ascolto e riflessione, lasciandosi guidare dalla musica in uno dei luoghi simbolo della città.

L’ingresso è libero e gratuito e l’invito è rivolto all’intera comunità, ai cittadini di Fondi e ai visitatori, per iniziare il nuovo anno all’insegna della bellezza, dell’armonia e della speranza.