Domenica 4 gennaio 2026 la grande musica illumina il Duomo di San Pietro Apostolo con il Concerto di Natale “Felicità”

L’appuntamento musicale promosso dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo, organizzato da Enzo Paolo Cima, con l’Orchestra Pathos e un programma che attraversa i grandi classici e Morricone

Comunicati Stampa
L’insigne e antica cattedrale di San Pietro Apostolo della città di Fondi rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti culturali e musicali più attesi del periodo natalizio: il Concerto di Natale, giunto all’edizione 2025 e intitolato significativamente “Felicità”.

L’evento si terrà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 19.00, nella suggestiva cornice del Duomo, e rappresenta un momento di alto valore artistico e spirituale, capace di unire musica, bellezza e riflessione nel cartellone delle festività.

Il concerto è promosso dall’Associazione Musicale Pathos, con il patrocinio del Comune di Fondi e di numerose realtà istituzionali e associative del territorio, a conferma di una sinergia ormai consolidata tra Chiesa, cultura e comunità civile.

Il programma musicale propone un raffinato percorso attraverso epoche e stili diversi, accomunati dal tema della gioia e della serenità interiore. In scaletta figurano celebri pagine di:

  • Ennio Morricone: La resa dei conti, Deborah’s Theme, La leggenda del pianista sull’oceano, Per Anna, Silenzi dopo silenzi
  • Joseph Haydn: Andante Cantabile in Sol maggiore op. 3 n. 5
  • Johann Sebastian Bach: Aria dalla Suite n. 3 BWV 1068 e Largo ma non troppo dal Concerto per due violini e orchestra in Re minore BWV 1043
  • Jules Massenet: Thaïs
  • Dmitrij Šostakovič: Walzer II dalla Jazz Suite n. 2

I brani saranno eseguiti dall’Orchestra Pathos, con la partecipazione di musicisti di grande livello: primo violino Giovanni di Ciollo, alla tromba Alberto Mastracci. La serata sarà presentata da Gaetano Orticelli presidente dell’Associazione Pro Loco Fondi.

Il Concerto di Natale di San Pietro Apostolo non è solo un evento occasionale, ma una tradizione che si rinnova da diversi anni, grazie all’impegno e alla passione di Enzo Paolo Cima, ideatore e organizzatore dell’iniziativa, che nel tempo ha saputo trasformare questo appuntamento in un punto di riferimento per la vita culturale e musicale della città di Fondi.

Il parroco della comunità di San Pietro Apostolo, don Gianni Cardillo, sottolinea il valore profondo dell’iniziativa:

Questo Concerto di Natale è un dono alla città e a tutti coloro che vorranno partecipare. La musica, soprattutto in un luogo sacro come il nostro Duomo, diventa linguaggio universale di pace, di speranza e di felicità autentica. Ringrazio di cuore Enzo Paolo Cima per la costanza con cui, da anni, cura e promuove questo evento, l’Orchestra Pathos, i musicisti e tutte le realtà che collaborano affinché la nostra cattedrale sia anche casa della bellezza e della cultura.

Il Concerto di Natale 2025 “Felicità” si conferma dunque come un’occasione speciale per vivere un momento di condivisione, ascolto e riflessione, lasciandosi guidare dalla musica in uno dei luoghi simbolo della città.

L’ingresso è libero e gratuito e l’invito è rivolto all’intera comunità, ai cittadini di Fondi e ai visitatori, per iniziare il nuovo anno all’insegna della bellezza, dell’armonia e della speranza.

