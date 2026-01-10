Partecipa a FondiNotizie.net

Fratelli dâ€™Italia presenta istanza per la Prevenzione immediata per garantire la sicurezza nella movida

Comunicati Stampa
La sicurezza non ha confini e non puÃ² essere figlia dellâ€™emergenza. Quanto accaduto a Crans-Montana Ã¨ un monito che non possiamo ignorare.

I Consiglieri Comunali di Fratelli dâ€™Italia, Avv.ti Luigi Vocella e Stefano Marcucci, hanno presentato unâ€™istanza ufficiale al Sindaco di Fondi per potenziare i controlli preventivi nei locali e nelle aree di aggregazione della cittÃ .

Il gruppo di Fratelli dâ€™Italia chiede un monitoraggio costante di tutte le attivitÃ  pubbliche e della movida, per prevenire rischi legati a sovraffollamenti o irregolaritÃ  gestionali. 

Il nostro Ã¨ un atto di responsabilitÃ  politica e sociale â€“ sottolineano i Consiglieri. â€“ Non vogliamo limitare il divertimento o lâ€™impresa, ma garantire la massima sicurezza e il rispetto della legalitÃ .

Fondi deve diventare un modello di prevenzione. Chi apre le porte al pubblico deve offrire la massima protezione ai propri ospiti. Vigileremo affinchÃ© lâ€™Amministrazione metta la sicurezza urbana in cima allâ€™agenda, proteggendo i nostri giovani e sostenendo gli imprenditori che operano con serietÃ .

Gruppo consigliare di Fratelli dâ€™Italia Fondi
Stefano Marcucci â€“ Luigi Vocella

