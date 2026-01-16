Monte San Biagio: giovedì 26 incontro pubblico su usi civici e demanio

Si terrà giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 19.00, presso la sala del Centro sociale anziani “G. Di Fazio”, l’incontro pubblico promosso dal Comune di Monte San Biagio dal titolo “Usi civici e demanio – nuove forme di sviluppo del territorio”.

L’iniziativa rientra nella programmazione amministrativa portata avanti dall’amministrazione comunale, per il tramite dell’assessore al demanio e al patrimonio, Luana Colabello, ed è finalizzata a informare cittadini, tecnici e professionisti sulle procedure avviate dall’ente in materia di gestione del patrimonio collettivo.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i due avvisi pubblici attivati nei mesi scorsi: il primo relativo all’acquisto di terreni agricoli nel territorio comunale, approvato con delibera di giunta comunale n. 139 del 14 novembre 2025; il secondo dedicato all’avvio della procedura per l’individuazione degli occupatori illegittimi del demanio civico, oltre alla procedura di permuta, passaggi fondamentali per garantire una gestione corretta, trasparente e conforme alla normativa vigente dei beni di uso collettivo.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Federico Carnevale e dell’assessore Luana Colabello. Seguiranno gli interventi di Massimo Basile, avvocato ed esperto in materia di urbanistica e demanio civico, di Claudio Spagnardi, assessore all’urbanistica del Comune di Fondi, di Giuseppe Cavone, perito demaniale, e di Gennaro Alessio D’Angelo, responsabile dell’ufficio demanio e patrimonio.

L’incontro rappresenta un’occasione di confronto e chiarimento operativo, con l’obiettivo di fornire informazioni puntuali sulle procedure in corso e di favorire una maggiore consapevolezza sul valore del patrimonio pubblico come risorsa per la comunità.