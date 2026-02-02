Presenza strategica del MOF alla Fruit Logistica 2026 di Berlino

Il MOF – Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi sarà presente a Fruit Logistica 2026, in programma a Berlino dal 4 al 6 febbraio, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al settore ortofrutticolo.

Il MOF parteciperà alla manifestazione con un proprio spazio espositivo presso Hall 2.2 – Stand C01, insieme alle aziende co-espositrici Agrofondi, Agri Peppe, AOP CSC Lazio, Del Prete, Eureka, Forcina Italian Produce e Magliozzi. La presenza in fiera rientra in un progetto realizzato con il supporto e la collaborazione di Regione Lazio, Comune di Fondi, Camera di Commercio Frosinone Latina, Informare – Azienda Speciale, Banca Popolare di Fondi e Assomercati.

Accanto all’attività espositiva, il Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi organizzerà presso il proprio stand due momenti di approfondimento e confronto, pensati come occasioni di dialogo sui temi strategici della filiera agroalimentare, sul ruolo dei mercati all’ingrosso e sulle prospettive future del settore.

Il primo focus, dal titolo “Cucina italiana patrimonio dell’umanità: i mercati all’ingrosso sono parte di questo successo”, si terrà mercoledì 4 febbraio alle ore 11.00 presso l’Arena MOF, Hall 2.2 – Stand C01. L’incontro sarà dedicato al legame tra filiera ortofrutticola, mercati all’ingrosso e cucina italiana, recentemente riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Un confronto sul contributo concreto che strutture come il MOF offrono ogni giorno al sistema agroalimentare nazionale, garantendo organizzazione, qualità, continuità e sicurezza degli approvvigionamenti.

Interverranno Salvatore De Meo, europarlamentare; Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina; Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati; Enzo Addessi, amministratore delegato del MOF; Fausto Ferrante, chef e ambasciatore della cucina italiana; Vincenzo Di Lucia, vicepresidente di Informare – Azienda Speciale. Le conclusioni saranno affidate al Bernardino Quattrociocchi, presidente del MOF. Modera Roberto Sepe, direttore del MOF.

Il secondo focus, dal titolo “MOF Export 4.0: strategie competitive per il mercato internazionale”, è in programma giovedì 5 febbraio alle ore 11.00, sempre presso l’Arena MOF, Hall 2.2 – Stand C01. L’incontro sarà dedicato ai temi dell’innovazione, della digitalizzazione e delle nuove strategie di sviluppo sui mercati esteri, con particolare attenzione ai modelli di crescita e competitività del sistema dei mercati all’ingrosso. Un approfondimento che si inserisce nel percorso di trasformazione e modernizzazione del MOF, anche alla luce degli interventi avviati grazie alle risorse del PNRR.

Dopo i saluti istituzionali di Salvatore De Meo e Giovanni Acampora, interverranno Fabrizio Vigo, ceo & co-founder di Seven Data, e Alessandra Romanò, direttrice prodotto e marketing di Seven Data. Le conclusioni saranno affidate al presidente Bernardino Quattrociocchi. Modera Gianluca Notari, direttore sviluppo del MOF. L’incontro è realizzato in collaborazione con Seven Data.

Dietro ogni piatto che racconta l’Italia nel mondo c’è una rete organizzata, efficiente, capace di garantire disponibilità, freschezza e continuità – dichiara Bernardino Quattrociocchi, presidente del MOF. – Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità è anche il risultato di questo lavoro quotidiano. MOF è un hub strategico al servizio dei produttori e degli operatori, dove le eccellenze ortofrutticole vengono selezionate, lavorate e distribuite in tutta Italia. È così che contribuiamo, in modo concreto e silenzioso, a rendere possibile una cucina che il mondo ci invidia.