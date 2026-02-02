Presenza strategica del MOF alla Fruit Logistica 2026 di Berlino

Il MOF – Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi sarà presente a Fruit Logistica 2026, in programma a Berlino dal 4 al 6 febbraio, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al settore ortofrutticolo.
Il MOF parteciperà alla manifestazione con un proprio spazio espositivo presso Hall 2.2 – Stand C01, insieme alle aziende co-espositrici Agrofondi, Agri Peppe, AOP CSC Lazio, Del Prete, Eureka, Forcina Italian Produce e Magliozzi. La presenza in fiera rientra in un progetto realizzato con il supporto e la collaborazione di Regione Lazio, Comune di Fondi, Camera di Commercio Frosinone Latina, Informare – Azienda Speciale, Banca Popolare di Fondi e Assomercati.
Accanto all’attività espositiva, il Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi organizzerà presso il proprio stand due momenti di approfondimento e confronto, pensati come occasioni di dialogo sui temi strategici della filiera agroalimentare, sul ruolo dei mercati all’ingrosso e sulle prospettive future del settore.
Il primo focus, dal titolo “Cucina italiana patrimonio dell’umanità: i mercati all’ingrosso sono parte di questo successo”, si terrà mercoledì 4 febbraio alle ore 11.00 presso l’Arena MOF, Hall 2.2 – Stand C01. L’incontro sarà dedicato al legame tra filiera ortofrutticola, mercati all’ingrosso e cucina italiana, recentemente riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Un confronto sul contributo concreto che strutture come il MOF offrono ogni giorno al sistema agroalimentare nazionale, garantendo organizzazione, qualità, continuità e sicurezza degli approvvigionamenti.
Interverranno Salvatore De Meo, europarlamentare; Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina; Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati; Enzo Addessi, amministratore delegato del MOF; Fausto Ferrante, chef e ambasciatore della cucina italiana; Vincenzo Di Lucia, vicepresidente di Informare – Azienda Speciale. Le conclusioni saranno affidate al Bernardino Quattrociocchi, presidente del MOF. Modera Roberto Sepe, direttore del MOF.
Il secondo focus, dal titolo “MOF Export 4.0: strategie competitive per il mercato internazionale”, è in programma giovedì 5 febbraio alle ore 11.00, sempre presso l’Arena MOF, Hall 2.2 – Stand C01. L’incontro sarà dedicato ai temi dell’innovazione, della digitalizzazione e delle nuove strategie di sviluppo sui mercati esteri, con particolare attenzione ai modelli di crescita e competitività del sistema dei mercati all’ingrosso. Un approfondimento che si inserisce nel percorso di trasformazione e modernizzazione del MOF, anche alla luce degli interventi avviati grazie alle risorse del PNRR.
Dopo i saluti istituzionali di Salvatore De Meo e Giovanni Acampora, interverranno Fabrizio Vigo, ceo & co-founder di Seven Data, e Alessandra Romanò, direttrice prodotto e marketing di Seven Data. Le conclusioni saranno affidate al presidente Bernardino Quattrociocchi. Modera Gianluca Notari, direttore sviluppo del MOF. L’incontro è realizzato in collaborazione con Seven Data.
Dietro ogni piatto che racconta l’Italia nel mondo c’è una rete organizzata, efficiente, capace di garantire disponibilità, freschezza e continuità – dichiara Bernardino Quattrociocchi, presidente del MOF. – Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità è anche il risultato di questo lavoro quotidiano. MOF è un hub strategico al servizio dei produttori e degli operatori, dove le eccellenze ortofrutticole vengono selezionate, lavorate e distribuite in tutta Italia. È così che contribuiamo, in modo concreto e silenzioso, a rendere possibile una cucina che il mondo ci invidia.
Fruit Logistica – spiega l’amministratore delegato Enzo Addessi: - rappresenta per noi un’occasione di confronto e visione in una fase particolarmente significativa per il Mercato. Siamo entrati nel vivo degli interventi previsti dal PNRR, che segnano l’avvio di una nuova fase di sviluppo per il MOF, orientata a innovazione, modernizzazione infrastrutturale e competitività sui mercati internazionali. La presenza a Berlino si inserisce pienamente in questo percorso di crescita.