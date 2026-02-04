Riconoscimento simbolico ai Falchi di Pronto Intervento per il salvataggio di 2 persone a capodanno

Allâ€™Odv Falchi di Pronto Intervento per aver contribuito a rendere sicuro il Capodanno fondano presidiando le numerose manifestazioni in corso e arrivando finanche a salvare la vita di due cittadini in gravissimo pericolo.

Riconoscimento simbolico per lâ€™Associazione di Falchi di Pronto Intervento coordinata dal presidente Mario Marino che, la notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1Â° gennaio 2026, non solo ha presidiato le numerose manifestazioni in corso tra le quali il Capodanno in Piazza ma ha anche salvato due persone, un ragazzo che minacciava il gesto estremo in Piazza De Gasperi, e una donna di 93 anni, sola nella sua casa di via dei Colonna, dove era divampato un incendio partito da una vettura in sosta. Allâ€™arrivo dei Falchi le Fiamme avevano giÃ raggiunto la tapparella e pochi minuti di ritardo sarebbero potuti risultare fatali.

Questa targa Ã¨ un simbolo â€“ ha commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto â€“ con la quale vogliamo dirvi che siete veramente importanti per la nostra comunitÃ .

Non Ã¨ stato un gesto eroico â€“ ha aggiunto il presidente Mario Marino â€“ ma un atto umano, istintivo, nato dal cuore e dal senso di responsabilitÃ che hanno tutti i ragazzi che fanno parte di questa grande famiglia. Noi siamo unâ€™associazione di protezione civile, lasciamo intervenire le forze dellâ€™ordine perchÃ© Ã¨ il loro ruolo e il loro compito, ma quando ci troviamo sul posto, e la tempestivitÃ equivale a salvare vite umane, non ci tiriamo indietro.

Ragazze, anziani, donne, uomini: la squadra die Falchi di Pronto intervento, composta da ben 60 operativi, Ã¨ eterogenea ma animata da un sentimento comune: mettersi a disposizione della collettivitÃ con altruismo.

Proprio questo altruismo ha spinto un nutrito gruppo di Falchi a dedicare la notte di Capodanno al prossimo e alla CittÃ di Fondi e, alla fine, ha portato a salvare due vite umane.

Il nostro pensiero va alle persone che oggi sono ancora tra noi e alle loro famiglie â€“ ha concluso Marino â€“ sono loro il valore di questo riconoscimento.

Il sindaco Beniamino Maschietto, affiancato dallâ€™assessore Fabrizio Macaro e dal consigliere Franco Carnevale, ha premiato simbolicamente i ragazzi presenti nelle due squadre intervenute in Piazza De Gasperi e in via dei Colonna.

Oltre al presidente Emanuele Pio Marino, Giovanni Magliocchetti, Francesco De Filippis, Annalisa Di Trocchio, Alessandro Di Trocchio, Fabrizio Ciotoli, Ludovica Salvatori, Alexandra Lauretti, Vincenzo Matacchione e Ismail Attokora.