Cresce l'attesa per il Meeting "Oltre la crisi Politica" promosso da Fondi Vera

Sabato 7 Febbraio, alle ore 18, la Sede di Fondi Vera di Via Roma al civico 64 ospiterà delegazioni di Gruppi e Movimenti Civici provenienti da molti centri della Provincia di Latina e del basso Lazio più in generale ma anche dell'alta Campania. Un incontro dal titolo “Oltre la crisi della Politica – la risposta è la Partecipazione”.

La risposta è la Partecipazione. Ne siamo convinti e per questo motivo abbiamo voluto che Fondi Vera fosse identificato come un Movimento di Partecipazione Politica. Ora siamo pronti per fare un passo in più: creare una Rete dei movimenti civici del territorio. Abbiamo preso questa iniziativa per lavorare ad un salto di qualità delle realtà locali e per creare occasioni di confronto e dialogo costruttivo - annuncia Francescopaolo De Arcangelis, Presidente di Fondi Vera.

Hanno già confermato la loro presenze le delegazioni di diversi gruppi, provenienti dal basso Lazio e non solo. Opportunità di confronto e scambio di esperienze, condivisione di buone pratiche, percorsi e scelte che hanno portato alcune Liste a stagioni di successi fino a guidare Amministrazioni di piccoli e grandi centri. Ma anche focus su tematiche che trovano nel territorio particolare rispondenza: dall’emergenza rifiuti ai reati ambientali, dalle infiltrazioni della criminalità organizzata alla gestione e cura dei beni confiscati, dalle prospettive di sviluppo commerciale e turistico all’esigenza di creare nuove possibilità occupazionali.

Alcuni temi sono per forza di cose di ampio respiro, e vanno affrontati collaborando con altre realtà che, come noi, sono impegnate ogni giorno, dentro e fuori le Aule Consiliari, per dare risposte alle Comunità locali. La condivisione, così come lo scambio di esperienze e buone pratiche, è per noi fondamentale in un momento storico in cui la Politica fa fatica ad aggregare e sono sempre più numerosi i Cittadini che scelgono di non votare - aggiunge Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera.

Le Liste Civiche governano in Italia circa il 30% dei Comuni sotto i 15mila abitanti. Sindaci e Giunte Civiche sono al timone in oltre il 20% dei Comuni tra i 15 ed i 40mila abitanti. Quelle che erano considerate una volta le stampelle dei Partiti nel tempo si sono rivelate laboratori di Partecipazione, coinvolgendo le fasce di popolazione più diverse e quei Cittadini abituatisi o rassegnatisi all’astensione. Un sentimento di forte responsabilità e la necessità di portare nelle Istituzioni determinate sensibilità sono le motivazioni che ci spingono in questo impegno quotidiano - commenta Tina Di Fazio, Portavoce di Fondi Vera.

L'appuntamento è aperto a tutti. Sarà moderato da Giuseppe Capotosto. Per Fondi Vera interverranno, oltre al Presidente De Arcangelis, la sua Vice Valentina Tuccinardi, la Portavoce Tina Di Fazio e il Capogruppo Ciccone: