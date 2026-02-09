Domani 10 febbraio cerimonia con studenti e forze dellâ€™ordine per ricordare i Martiri delle Foibe

Anche il Comune di Fondi domani martedÃ¬ 10 febbraio renderÃ omaggio ai Martiri delle Foibe e dellâ€™esodo istriano, giuliano e dalmata con una piccola, ma come ogni anno molto sentita, cerimonia.

La mattinata Ã¨ organizzata dal Comune di Fondi che ha integrato la richiesta di patrocinio pervenuta dal Comitato 10 febbraio. Lâ€™appuntamento Ã¨ per domani martedÃ¬ 10 febbraio, alle ore 11:00, in Piazza Martiri delle Foibe.

Saranno presenti le scolaresche della cittÃ , in particolare gli studenti del Pacinotti che leggeranno un contributo commemorativo, le forze dellâ€™ordine, gli amministratori, un rappresentante del Comitato 10 febbraio e il sindaco Beniamino Maschietto che terrÃ un breve discorso.

Il nostro obiettivo â€“ ricorda il primo cittadino â€“ Ã¨ quello di tenere viva la memoria e stimolare la riflessione ed Ã¨ anche per questo motivo se ogni anno coinvolgiamo in particolare i giovani e gli studenti. Dedicheremo un pensiero collettivo rivolto alle vittime dellâ€™eccidio ma non mancherÃ un momento di riflessione per promuovere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle ragioni storiche che hanno portato, e purtroppo ancora portano, lâ€™umanitÃ a commettere aberranti errori.