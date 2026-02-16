Domenica 22 inaugurazione nuova Sezione del PD e Assemblea pubblica di apertura campagna elettorale

Domenica 22 febbraio alle ore 17.30, in via Cesare Augusto n. 44 a Fondi, si terrÃ lâ€™inaugurazione della nuova Sezione del Partito, un momento significativo che segna ufficialmente lâ€™avvio della campagna elettorale sul territorio.

Lâ€™iniziativa sarÃ accompagnata da unâ€™assemblea pubblica aperta a iscritti, simpatizzanti e cittadini, con interventi e saluti dei rappresentanti locali del partito. Lâ€™incontro sarÃ occasione di confronto e partecipazione, per presentare idee, programmi e prioritÃ per il futuro della cittÃ .

Lâ€™apertura della nuova sede rappresenta un segnale concreto di presenza e radicamento sul territorio, uno spazio di ascolto e dialogo permanente con la comunitÃ .

La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.

Segretario Lorenzo Cervi

Direttivo del Partito Democratico di Fondi