Monte San Biagio: il coordinatore provinciale Di Rubbio annuncia la candidatura di Federico Carnevale alle Provinciali

Si Ã¨ svolto ieri pomeriggio lâ€™incontro con tutti i sindaci di Forza Italia in vista delle imminenti elezioni provinciali. In questo contesto Ã¨ emersa la convergenza unanime sulla candidatura di Federico Carnevale a presidente della Provincia di Latina. Sindaco di Monte San Biagio ed esperto amministratore, oltre che persona rigorosa e professionale, Federico Carnevale ha sempre dimostrato di avere grandi capacitÃ umane e di ascolto oltre che politiche nel pieno rispetto dei valori che Forza Italia incarna.

Ora in qualitÃ di segretario provinciale di Forza Italia trasferirÃ² la scelta di Federico Carnevale quale candidato alla presidenza della Provincia di Latina al coordinatore regionale, Claudio Fazzone, auspicando che su questa proposta possa esserci la massima convergenza dei partiti del centrodestra e di tutte le forze civiche e politiche che intendano appoggiarlo. Siamo certi che Carnevale saprÃ continuare ad amministrare la Provincia rendendola casa di tutti i sindaci del nostro territorio e delle rispettive comunitÃ .