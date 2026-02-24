Sabato 7 marzo la conferenza promossa da Fondi Vera “La forza delle Donne”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna del prossimo 8 Marzo, il Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera promuove per Sabato 7 Marzo alle ore 18,30 presso la propria Sede, in Via Roma 64, un evento di riflessione e confronto dedicato al ruolo delle Donne nella società contemporanea, alle conquiste raggiunte e alle tantissime sfide ancora aperte.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di andare oltre la dimensione celebrativa, per offrire uno spazio reale di approfondimento sui temi della parità di genere, del rispetto, delle opportunità e della tutela dei diritti. Sarà un’occasione per ascoltare testimonianze, condividere esperienze e promuovere una cultura fondata sull’uguaglianza e sulla valorizzazione delle differenze - dichiara Valentina Tuccinardi, Vice Presidente di Fondi Vera.

L’8 Marzo, infatti, rappresenta non solo una ricorrenza simbolica ma un richiamo alla responsabilità collettiva: istituzioni, scuola, mondo del lavoro e società civile sono chiamati a contribuire concretamente alla costruzione di contesti inclusivi, liberi da discriminazioni e stereotipi - commenta la Portavoce Tina Di Fazio.

La Conferenza “La forza delle Donne” sarà un momento di dialogo e consapevolezza, nella convinzione che il cambiamento culturale passi attraverso il confronto, l’educazione e l’impegno condiviso: