Le iniziative, dal 30 marzo al 6 aprile, promosse in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo

Il 28 e 29 marzo 2026 la Giudea, nel centro storico di Fondi, ospiterà una mostra in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo che ricorre giovedì 2 aprile 2026.

L’ATS “Costruire Autonomie” —: rete, integrazione e inclusione per l’Autismo, che vede la sinergia tra Centro per l’Autonomia s.c.s, Astrolabio s.c.s, Demetra a.p.s, LatinAutismo a.p.s, LiberaMente a.p.s e Rete Solidale a.p.s — in collaborazione con il Distretto Socio-Sanitario LT4, ha il piacere quest’anno di essere organizzatore di questa speciale iniziativa che prenderà il nome di “Special Edition 2026 RappresentiAMO l’Autismo by Costruire Autonomie”.

Sulla scorta del successo delle precedenti edizioni, realizzate dall’associazione LiberaMente a.p.s , attiva nei territori di Fondi e Terracina, è stato proposto a tutte le strutture educative, alle scuole di ogni ordine e grado, alle cooperative sociali e ai centri diurni del territorio (Fondi, Terracina, Campodimele, Lenola, Sperlonga, Monte San Biagio, San Felice Circeo) di partecipare al concorso.

L’iniziativa, volta a sensibilizzare il territorio e promuovere una cultura dell’inclusione, gode del patrocinio di tutti i Comuni del Distretto LT4 e della Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio.

Il tema centrale dell’iniziativa sarà Inclusione e Sostenibilità. Quest'anno, infatti, il concorso si rinnova legandosi ai valori dell’ambiente. A ogni classe o gruppo partecipante è stato richiesto di realizzare un’opera artistica a tema "green ed ecosostenibilità" che dovrà offrire un’interpretazione creativa e personale del Disturbo dello Spettro Autistico.

Attraverso questo percorso creativo, i bambini e i ragazzi avranno l'opportunità di esplorare e raccontare, secondo la propria sensibilità, le diverse sfumature che caratterizzano l'autismo, unendo il rispetto per l'altro al rispetto per la natura.

I lavori saranno esposti nei locali della Giudea sabato 28 e domenica 29 marzo, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Sabato 28 marzo, alle ore 16:00, ci sarà la premiazione dei lavori più significativi e caratteristici.

L’evento accoglierà le istituzioni del territorio e sarà accompagnato dal coro dell’Ars e dall’intervento delle classi a indirizzo musicale dell’I.C. Garibaldi di Fondi.

Dal 30 marzo al 6 aprile, su richiesta delle medesime associazioni, il monumento simbolo della città, il Castello Caetani, sarà illuminato di blu.