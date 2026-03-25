VenerdÃ¬ 27 marzo, piazza della Repubblica, Salvatore Venditti apre la campagna elettorale

Dopo l'annuncio delle forze del Campo Progressista, venerdÃ¬ alle 19, presso piazza della Repubblica, in pieno centro storico, il candidato sindaco Salvatore Venditti si presenta alla cittÃ .

Abbiamo il dovere di far tornare a sognare questa cittÃ , abbiamo l'obbligo di cambiare una narrazione nella quale continuano a dirci che non c'Ã¨ un'alternativa. E invece eccola, fresca, giovane, diversa e soprattutto progressista, in contrasto a tutto ciÃ² che ha visto questa cittÃ negli ultimi decenni - queste le parole del candidato sindaco Salvatore Venditti.

L'evento Ã¨ rivolto a presentare simboli, candidati, volontari e ad incontrare elettori e condividere idee ed energie. Al termine, Ã¨ previsto un momento conviviale e musicale.

Vogliamo essere alternativi non solo nelle proposte ma anche nello stile. Non abbiamo intenzione di chiuderci in un luogo piÃ¹ o meno grande, ma vogliamo tornare a riempire una delle piazze storiche del centro storico e del centrosinistra di Fondi - ha ribadito Venditti.

Un ringraziamento particolare viene rivolto al Partito Democratico, al Movimento Cinque Stelle e all'Alleanza Verdi Sinistra che aprono anche ad altre compagini di area e al mondo civico: