VenerdÃ¬ 27 marzo, piazza della Repubblica, Salvatore Venditti apre la campagna elettorale

Dopo l'annuncio delle forze del Campo Progressista, venerdÃ¬ alle 19, presso piazza della Repubblica, in pieno centro storico, il candidato sindaco Salvatore Venditti si presenta alla cittÃ .
Abbiamo il dovere di far tornare a sognare questa cittÃ , abbiamo l'obbligo di cambiare una narrazione nella quale continuano a dirci che non c'Ã¨ un'alternativa. E invece eccola, fresca, giovane, diversa e soprattutto progressista, in contrasto a tutto ciÃ² che ha visto questa cittÃ negli ultimi decenni - queste le parole del candidato sindaco Salvatore Venditti.
L'evento Ã¨ rivolto a presentare simboli, candidati, volontari e ad incontrare elettori e condividere idee ed energie. Al termine, Ã¨ previsto un momento conviviale e musicale.
Vogliamo essere alternativi non solo nelle proposte ma anche nello stile. Non abbiamo intenzione di chiuderci in un luogo piÃ¹ o meno grande, ma vogliamo tornare a riempire una delle piazze storiche del centro storico e del centrosinistra di Fondi - ha ribadito Venditti.
Un ringraziamento particolare viene rivolto al Partito Democratico, al Movimento Cinque Stelle e all'Alleanza Verdi Sinistra che aprono anche ad altre compagini di area e al mondo civico:
Consapevoli di aver messo in campo la migliore alternativa all'attuale governo cittadino, invitiamo tutti a raccogliersi attorno al nostro candidato sindaco che si Ã¨ messo a disposizione per scrivere un programma ampio, orizzontale e condiviso con il chiaro obiettivo di governare la cittÃ .