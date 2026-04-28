Domenica 3 maggio presentazione della candidatura di Lorenzo Cervi al Consiglio Comunale

Domenica 3 maggio alle ore 18:30, in Piazza Duomo (presso il Comitato Elettorale della Coalizione, nei pressi della Chiesa di San Pietro), si terrà l’incontro pubblico di presentazione della candidatura di Lorenzo Cervi al Consiglio Comunale di Fondi, nella lista Fondi Progressista PD-AVS, a sostegno del candidato sindaco Salvatore Venditti.

“Restiamo e la cambiamo, insieme” è il messaggio che accompagnerà questo momento di confronto e partecipazione. Una scelta, quella della candidatura, che nasce dalla volontà di dare voce a una città più giusta, più libera e più vicina alle persone, mettendo al centro i bisogni reali di chi vive Fondi ogni giorno.

L’incontro sarà un’occasione per condividere idee, proposte concrete e una visione di futuro costruita attraverso il dialogo, l’ascolto e l’impegno civico. Un percorso che punta a rafforzare il senso di comunità e a rendere Fondi una città sempre più inclusiva e partecipata.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Non mancate. Portate chi volete.

#RestoelaCambio

Lorenzo Cervi,

Segretario PD Fondi

Candidata al Consiglio comunale

Lista “Fondi Progressista PD-AVS”