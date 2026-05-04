La lista civica "Litorale e Sviluppo fondano" a sostegno del candidato Vincenzo Carnevale presenta i suoi 24 candidati

La pioggia non ha fermato l’entusiasmo e la carica dei sostenitori del movimento Litorale e Sviluppo Fondano che mercoledì 29 aprile si sono riuniti in massa presso l’agriturismo “Podere Paolella”

Oltre 450 le persone accorse per conoscere meglio i candidati della lista: un gruppo affiatato tra i quali figurano veterani della politica ma anche molti volti nuovi.

Si è parlato di inclusione, progetti e impegno concreto per lo sviluppo dell’intera fascia costiera e non solo.

Tantissime i messaggi di supporto e incoraggiamento rivolti dai presenti al candidato sindaco Vincenzo Carnevale che ha illustrato il suo progetto per la città di Fondi sospeso tra passato, presente e futuro e condiviso con i presenti alcuni punti del programma elettorale dedicati al valore dell’inclusione come ricchezza per l’intero territorio.

Grande attenzione è stata dedicata al concetto di inclusione.

Appalusi per il sindaco uscente Beniamino Maschietto leader e tra i fondatori del movimento nato nel lontano 1994 che, con un pizzico di commozione, ha ripercorso i momenti salienti di un impegno politico ultratrentennale.

Un ringraziamento speciale al segretario del partito Vittorio Iacovacci che ha dato dimostrazione di quanto sia importante il lavoro di squadra. Oltre all’ottima organizzazione della serata, infatti, in questi anni non è passato inosservato l’impegno di una persona che ha sempre lavorato per gli altri dietro le quinte.

I nomi dei candidati presentati

1. Giulio Cesare Di Manno

2. Franco Carnevale

3. Daniela Lovisetto

4. Antonietta Poli

5. Antonio Grasso

6. Arian Belba

7. Concettina Graziani

8. Davide Faiola

9. Elisa Malizia

10. Gaia Ammendola

11. Germano Bersani

12. Giovanni Pannone

13. Giovanna Riccardi

14. Innocenzo Iacuele

15. Kirandeep Kaur Brar

16. Mariagiovanna De Filippis

17. Marianna Frattarelli

18. Martina Di Benedetto

19. Pasqualino Damiano

20. Sabrina Caporiccio

21. Silvia Zomparelli

22. Silvio Rotunno

23. Sonia Ruocco

24. Vanessa Terelle ‎