La lista civica "Litorale e Sviluppo fondano" a sostegno del candidato Vincenzo Carnevale presenta i suoi 24 candidati

La pioggia non ha fermato l’entusiasmo e la carica dei sostenitori del movimento Litorale e Sviluppo Fondano che mercoledì 29 aprile si sono riuniti in massa presso l’agriturismo “Podere Paolella”
Oltre 450 le persone accorse per conoscere meglio i candidati della lista: un gruppo affiatato tra i quali figurano veterani della politica ma anche molti volti nuovi.
Si è parlato di inclusione, progetti e impegno concreto per lo sviluppo dell’intera fascia costiera e non solo.
Tantissime i messaggi di supporto e incoraggiamento rivolti dai presenti al candidato sindaco Vincenzo Carnevale che ha illustrato il suo progetto per la città di Fondi sospeso tra passato, presente e futuro e condiviso con i presenti alcuni punti del programma elettorale dedicati al valore dell’inclusione come ricchezza per l’intero territorio.
Grande attenzione è stata dedicata al concetto di inclusione.
Appalusi per il sindaco uscente Beniamino Maschietto leader e tra i fondatori del movimento nato nel lontano 1994 che, con un pizzico di commozione, ha ripercorso i momenti salienti di un impegno politico ultratrentennale.
Un ringraziamento speciale al segretario del partito Vittorio Iacovacci che ha dato dimostrazione di quanto sia importante il lavoro di squadra. Oltre all’ottima organizzazione della serata, infatti, in questi anni non è passato inosservato l’impegno di una persona che ha sempre lavorato per gli altri dietro le quinte.
I nomi dei candidati presentati
1. Giulio Cesare Di Manno
2. Franco Carnevale
3. Daniela Lovisetto
4. Antonietta Poli
5. Antonio Grasso
6. Arian Belba
7. Concettina Graziani
8. Davide Faiola
9. Elisa Malizia
10. Gaia Ammendola
11. Germano Bersani
12. Giovanni Pannone
13. Giovanna Riccardi
14. Innocenzo Iacuele
15. Kirandeep Kaur Brar
16. Mariagiovanna De Filippis
17. Marianna Frattarelli
18. Martina Di Benedetto
19. Pasqualino Damiano
20. Sabrina Caporiccio
21. Silvia Zomparelli
22. Silvio Rotunno
23. Sonia Ruocco
24. Vanessa Terelle