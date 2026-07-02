Sabato 11 l'iniziativa "Fondi fantastica - percorsi per famiglie curiose"

"Un viaggio tra storia, mistero e racconti antichi". Dopo il successo delle tappe primaverili, l'Associazione Il Quadrato Fondi - APS presenta una nuova iniziativa in programma Sabato 11 Luglio. "Scopri Fondi come non lâ€™hai mai vista" recita l'invito a partecipare ad unâ€™escursione che si preannuncia affascinante, tra le vie ed i luoghi simbolo della CittÃ , alla scoperta delle sue leggende piÃ¹ suggestive. Unâ€™occasione speciale per condividere emozioni, imparare divertendosi e riscoprire insieme la bellezza del nostro territorio. Insieme alla Guida Turistica Marianna Lugova, con il supporto della Pizzeria AnnarÃ¨.

Un prodotto culturale di altissimo livello che siamo entusiasti di poter proporre alla ComunitÃ ed a chi vorrÃ raggiungerci da altri centri. Unâ€™esperienza coinvolgente, inclusiva e originale, pensata per grandi e piccoli: passeggiando tra vicoli antichi e monumenti affascinanti, scopriremo curiositÃ , racconti e segreti che rendono la CittÃ viva e sorprendente per tutti. Questa la proposta per la prossima uscita insieme a Marianna Lugova, che ha letteralmente rapito i visitatori che hanno partecipato alle prime due tappe del nostro Progetto.

La nostra sarÃ un'Estate particolarmente impegnativa: proporremo diversi eventi, in ambito sociale e culturale, ospiteremo artisti, autori, giovani e meno giovani, parleremo di strategie per la crescita turistica del comprensorio, valorizzeremo l'Appia Antica e replicheremo il riuscitissimo esperimento di "Vivila" dopo lo straordinario successo dell'Estate 2025 con alcune novitÃ importanti e la partecipazione di altre realtÃ associative.

Per Sabato 11 Luglio il Ritrovo Ã¨ previsto per le ore 20 in Piazza della Repubblica. I posti perÃ² sono limitati ed Ã¨ obbligatorio prenotarsi per poter partecipare.

Per informazioni e prenotazioni: 329 18 28 276 (solo WhatsApp) - ilquadratofondiaps@gmail.com

Durata della visita guidata: circa 2 ore. Lâ€™esperienza si concluderÃ presso "AnnarÃ¨ Lievito Amore".