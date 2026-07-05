A cinquant'anni dall'elezione di Pietro Ingrao alla Presidenza della Camera, la cittÃ  gli renda omaggio

Cinquant'anni fa, il 5 luglio 1976, Pietro Ingrao veniva eletto Presidente della Camera dei Deputati. Una delle piÃ¹ alte cariche dello Stato veniva affidata a un uomo nato nella vicina Lenola, espressione di quel territorio del Sud Pontino che, con il suo patrimonio umano e culturale, ha saputo offrire all'Italia una delle figure piÃ¹ autorevoli della sua storia repubblicana.

La sua elezione segnÃ² una pagina importante della storia della Repubblica: Pietro Ingrao fu il primo esponente del Partito Comunista Italiano a essere eletto Presidente della Camera dei Deputati. Un riconoscimento che andÃ² oltre le appartenenze politiche, raccogliendo anche il consenso della Democrazia Cristiana e testimoniando l'autorevolezza istituzionale, il rigore morale e il prestigio che Ingrao aveva saputo conquistare nell'intero arco parlamentare.

In occasione di questo importante anniversario, il gruppo consiliare Patto Progressista per Fondi, espressione del gruppi e circoli locali del Partito Democratico, di Sinistra Italiana e del Movimento 5 Stelle, propone che la cittÃ di Fondi dedichi a Pietro Ingrao una strada o un luogo pubblico significativo.

La nostra proposta nasce innanzitutto dal valore della persona e dal legame con il territorio. Pietro Ingrao appartiene alla storia della Repubblica, ma appartiene anche alla storia del Sud Pontino. La sua elezione alla Presidenza della Camera rappresentÃ² un motivo di orgoglio per un'intera comunitÃ che vedeva uno dei suoi figli raggiungere, grazie alle proprie qualitÃ politiche, culturali e istituzionali, uno dei piÃ¹ alti incarichi dello Stato.

Intitolargli uno spazio pubblico significa consegnare alle future generazioni la memoria di una personalitÃ che ha saputo coniugare passione politica, cultura, rigore morale e profondo senso delle istituzioni. Significa ricordare che anche il nostro territorio ha espresso donne e uomini capaci di lasciare un segno nella storia nazionale, dimostrando come l'impegno, lo studio e il servizio alle istituzioni possano rappresentare un esempio ancora oggi attuale.

Per questo rivolgiamo un appello all'Amministrazione comunale affinchÃ© avvii l'iter necessario per dedicare a Pietro Ingrao un luogo della nostra cittÃ . Sarebbe un gesto di riconoscimento nei confronti di una figura che ha onorato il territorio da cui proveniva e che continua a rappresentare, per tutti, un esempio di impegno civile, autorevolezza istituzionale e servizio alla Repubblica.

Nel cinquantesimo anniversario della sua elezione alla Presidenza della Camera, crediamo che anche Fondi possa contribuire a custodirne la memoria, rendendo omaggio a un uomo che, pur nato nella vicina Lenola, appartiene alla storia e all'identitÃ dell'intero nostro territorio.

Gruppo consiliare - Patto Progressista per Fondi

Salvatore Venditti

Gianmarco di Manno