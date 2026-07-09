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L'estate prende forma in città con il “Summer Vibes”

In attesa dei grandi eventi di agosto, online il cartellone degli appuntamenti patrocinati frutto di una proficua collaborazione con l'associazionismo locale

La Redazione
Comunicati Stampa
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La stagione più attesa dell'anno prende forma a Fondi con “Summer Vibes”, il cartellone degli eventi estivi.

Quest'anno – anticipa subito il sindaco Vincenzo Carnevale – abbiamo in programma una tre giorni, nel cuore della settimana clou di agosto che, siamo certi, sarà fortemente apprezzata da cittadini e turisti ma, in attesa dell'ufficialità, abbiamo deciso di “aprire le danze” con il tradizionale programma degli eventi patrocinati. Anche quest'anno, come ormai da tradizione - spiega – abbiamo infatti voluto che l'estate fondana fosse frutto di un lavoro partecipativo e condiviso con le decine di associazioni che sostengono, con il loro impegno e la loro inesauribile creatività, la cultura e l'arte nella nostra città. Il risultato è un cartellone ricco, variegato, adatto a diverse fasce di età con proposte legate al cinema e alla musica classica, alla storia e all'enogastronomia, alla fotografia e alla moda, nel segno delle tradizioni. Negli ultimi anni, grazie anche ad un pregresso lavoro di destagionalizzazione, i primi di giugno rappresentavano già un momento intenso per quanto riguarda il cartellone estivo; quest'anno l'appuntamento elettorale ha ritardato e sensibilimente complicato l'organizzazione del programma ma questo non ci ha scoraggiato: abbiamo lavorato e stiamo continuando a lavorare affinché l'estate 2026 non sia meno attrattiva rispetto alle precedenti.

Tornano, a gran richiesta, i colori e ritmi esotici di paesi remoti che faranno viaggiare il folto pubblico in lungo e in largo per il pianeta: grandi protagonisti  della quarantesima edizione del Festival Internazionale del Folklore Città di Fondi saranno infatti Africa, Brasile, Bulgaria, Perù e Italia.

Tra interessanti novità come il Gin Fest o il Talent Voice a cura del Drappo dell'Assunta, non mancheranno eventi con tradizioni consolidate che si rinnovano ormai da moltissimi anni come il Fondi Film Festival – Riviera d'Ulisse (XXV), il Fondi Music Festival e l'Estate all'Olmo. 

Tornano, inoltre, altri appuntamenti meno longevi ma particolarmente apprezzati grazie a proposte culturali di qualità, organizzazioni creative ed un grandissimo seguito come “Cinema Sotto Le stelle”, il trekking urbano a cura della Pro Loco, il Fondi Fruit Summer, la Corri Marione, il tradizionale evento culturale organizzato insieme al Mof e alla Comunità di Sant'Egidio e non solo.

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