L'estate prende forma in città con il “Summer Vibes”

La stagione più attesa dell'anno prende forma a Fondi con “Summer Vibes”, il cartellone degli eventi estivi.
Quest'anno – anticipa subito il sindaco Vincenzo Carnevale – abbiamo in programma una tre giorni, nel cuore della settimana clou di agosto che, siamo certi, sarà fortemente apprezzata da cittadini e turisti ma, in attesa dell'ufficialità, abbiamo deciso di “aprire le danze” con il tradizionale programma degli eventi patrocinati. Anche quest'anno, come ormai da tradizione - spiega – abbiamo infatti voluto che l'estate fondana fosse frutto di un lavoro partecipativo e condiviso con le decine di associazioni che sostengono, con il loro impegno e la loro inesauribile creatività, la cultura e l'arte nella nostra città. Il risultato è un cartellone ricco, variegato, adatto a diverse fasce di età con proposte legate al cinema e alla musica classica, alla storia e all'enogastronomia, alla fotografia e alla moda, nel segno delle tradizioni. Negli ultimi anni, grazie anche ad un pregresso lavoro di destagionalizzazione, i primi di giugno rappresentavano già un momento intenso per quanto riguarda il cartellone estivo; quest'anno l'appuntamento elettorale ha ritardato e sensibilimente complicato l'organizzazione del programma ma questo non ci ha scoraggiato: abbiamo lavorato e stiamo continuando a lavorare affinché l'estate 2026 non sia meno attrattiva rispetto alle precedenti.
Tornano, a gran richiesta, i colori e ritmi esotici di paesi remoti che faranno viaggiare il folto pubblico in lungo e in largo per il pianeta: grandi protagonisti della quarantesima edizione del Festival Internazionale del Folklore Città di Fondi saranno infatti Africa, Brasile, Bulgaria, Perù e Italia.
Tra interessanti novità come il Gin Fest o il Talent Voice a cura del Drappo dell'Assunta, non mancheranno eventi con tradizioni consolidate che si rinnovano ormai da moltissimi anni come il Fondi Film Festival – Riviera d'Ulisse (XXV), il Fondi Music Festival e l'Estate all'Olmo.
Tornano, inoltre, altri appuntamenti meno longevi ma particolarmente apprezzati grazie a proposte culturali di qualità, organizzazioni creative ed un grandissimo seguito come “Cinema Sotto Le stelle”, il trekking urbano a cura della Pro Loco, il Fondi Fruit Summer, la Corri Marione, il tradizionale evento culturale organizzato insieme al Mof e alla Comunità di Sant'Egidio e non solo.