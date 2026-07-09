L'estate prende forma in città con il “Summer Vibes”

La stagione più attesa dell'anno prende forma a Fondi con “Summer Vibes”, il cartellone degli eventi estivi.

Quest'anno – anticipa subito il sindaco Vincenzo Carnevale – abbiamo in programma una tre giorni, nel cuore della settimana clou di agosto che, siamo certi, sarà fortemente apprezzata da cittadini e turisti ma, in attesa dell'ufficialità, abbiamo deciso di “aprire le danze” con il tradizionale programma degli eventi patrocinati. Anche quest'anno, come ormai da tradizione - spiega – abbiamo infatti voluto che l'estate fondana fosse frutto di un lavoro partecipativo e condiviso con le decine di associazioni che sostengono, con il loro impegno e la loro inesauribile creatività, la cultura e l'arte nella nostra città. Il risultato è un cartellone ricco, variegato, adatto a diverse fasce di età con proposte legate al cinema e alla musica classica, alla storia e all'enogastronomia, alla fotografia e alla moda, nel segno delle tradizioni. Negli ultimi anni, grazie anche ad un pregresso lavoro di destagionalizzazione, i primi di giugno rappresentavano già un momento intenso per quanto riguarda il cartellone estivo; quest'anno l'appuntamento elettorale ha ritardato e sensibilimente complicato l'organizzazione del programma ma questo non ci ha scoraggiato: abbiamo lavorato e stiamo continuando a lavorare affinché l'estate 2026 non sia meno attrattiva rispetto alle precedenti.