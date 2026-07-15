Giornata ecologica a Tumulito: prosegue la lotta contro il continuo e sistematico abbandono dei rifiuti

Monitoraggio del territorio, controlli, sanzioni e sensibilizzazione ambientale: prosegue su piÃ¹ fronti l'impegno del Comune di Fondi contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti, in centro come sul litorale.

Nelle scorse settimane, il lavoro congiunto tra il Settore Ambiente, la societÃ De Vizia Transfer Spa e la Polizia Locale ha consentito di individuare i responsabili dell' abbandono di diversi sacchi di immondizia indifferenziata recuperati in piÃ¹ punti della cittÃ .

Contestualmente, allo scopo di dare l'esempio, ma anche di monitorare da vicino il litorale e dialogare con operatori balneari, turisti e villeggianti, questa mattina si Ã¨ tenuta una Giornata ecologica in localitÃ Tumulito.

Al corteo capeggiato dallâ€™assessore Roberta Muccitelli (Ambiente), al quale ha partecipato anche lâ€™assessore Stefania Stravato (AttivitÃ Produttive), si sono uniti i volontari delle associazioni FidC di Capratica, Federcaccia Giovani di Latina e Fondazione Una (Uomo, natura, ambiente) che hanno fornito un prezioso supporto per ripulire il retroduna da piccoli scarti, plastiche e rifiuti.

L'attivitÃ che stiamo portando avanti â€“ commentano il sindaco Vincenzo Carnevale e l'assessore al ramo Roberta Muccitelli â€“ si propone di affrontare in maniera strutturata ma anche risoluta l'annoso problema dell'abbandono dei rifiuti. I controlli continueranno ad essere costanti e rigidissimi ma non mancheremo di essere presenti anche con attivitÃ di informazione e sensibilizzazione laddove sarÃ necessario. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, nonostante la giornata caldissima, si sono rimboccati le maniche per dare l'esempio e dare il proprio prezioso contributo: i lidi MargalÃ¹ e Oasi di Tahiti, ma anche i numerosi volontari intervenuti. Purtroppo un gesto banale, come gettare una cartaccia dal finestrino prima di mettere in moto l'auto dopo una giornata di mare, innesca un meccanismo i cui effetti sono devastanti sul territorio in termini di igiene, pulizia, decoro e tutela dell'ecosistema costiero.

Questi atteggiamenti non possono e non saranno mai piÃ¹ tollerati. I controlli continueranno e si susseguiranno senza soluzione di continuitÃ . Con una simile operazione in essere â€“ concludono - Ã¨ solo questione di tempo: chi inquina la nostra cittÃ , prima o poi, sarÃ costretto a pagarne le conseguenze.