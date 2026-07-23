Il 3 ottobre Bob Matty porta in scena il concerto "Chi Ama": il tributo a Mike Francis

SarÃ un omaggio alla musica e all'ereditÃ artistica di Mike Francis il concerto "Chi Ama", in programma sabato 3 ottobre alla Terrazza del Castello Caetani di Fondi, in provincia di Latina. Protagonista della serata sarÃ l'artista fondano Bob Matty, che ha ideato uno spettacolo ispirato al repertorio del cantautore, prendendo il titolo da uno dei suoi brani piÃ¹ significativi.

Il concerto proporrÃ una selezione delle canzoni che hanno segnato la carriera di Mike Francis, alternando i brani in italiano ai suoi maggiori successi internazionali in lingua inglese. Sul palco, accanto a Bob Matty, saliranno anche Fabrizio Bosso e Simone De Filippis, ospiti di una serata che si preannuncia ricca di musica ed emozioni.

L'evento, a ingresso gratuito, ha registrato il tutto esaurito nel giro di appena tre-quattro giorni. Un dato che Bob Matty legge soprattutto come un segnale dell'affetto che il pubblico continua a nutrire nei confronti di Mike Francis.

Non considero il sold out un traguardo personale - racconta l'artista. - Quello che mi emoziona Ã¨ vedere che, a tanti anni di distanza, c'Ã¨ ancora un desiderio cosÃ¬ forte di ascoltare la sua musica e di ritrovarsi insieme per ricordarlo. Mike Francis Ã¨ un artista che ho sempre amato e credo che questo affetto sia il riconoscimento piÃ¹ bello che possa ricevere la sua ereditÃ musicale.