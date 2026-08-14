Il 18 agosto approfondimento dedicato alla Lettera Enciclica di Papa Leone XIV "Magnifica Humanitas"

Martedì 18 agosto l'Azione Cattolica della Forania di Fondi propone una serata di approfondimento dedicata alla recente Lettera Enciclica di Papa Leone XIV, "Magnifica Humanitas", un testo che invita a riflettere sulla custodia della persona umana nel tempo dell’Intelligenza Artificiale. L’incontro, ad ingresso libero, si terrà alle ore 19:45 presso il sagrato “don Oreste Ripoli” della Parrocchia della Regalità di Maria SS.ma e S. Pio X, a Lido di Fondi.

A moderare l'incontro sarà Claudio di Perna, Direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano, mentre gli interventi principali saranno affidati a S. E. Mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta, e a Giovanni De Santis, Coordinatore didattico del Centro Studi diocesano Cardinal De Vio. La serata sarà arricchita dagli intermezzi musicali del Maestro Gabriele Pezone, pianista, organista e direttore d’orchestra, che accompagnerà con la sua sensibilità artistica la riflessione sul documento pontificio.

L’iniziativa nasce dal desiderio di offrire alla comunità un’occasione di ascolto e discernimento su un tema quanto mai attuale, mettendo in dialogo la sapienza del Magistero con le sfide culturali e tecnologiche del nostro tempo.