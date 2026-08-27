Tutto pronto per la II edizione del “Talent Voice Fondi 2026” che accende i riflettori su talenti, grandi giurie e scuole del territorio

È ormai ufficialmente tutto pronto per la nota d'inizio della seconda edizione del Talent Voice Fondi 2026. La macchina organizzativa guidata dall'Associazione "Drappo dell'Assunta", in collaborazione con la Pro Loco Fondi e il Comune di Fondi, ha limato gli ultimi dettagli per offrire tre serate straordinarie di spettacolo sotto le stelle. Dal 28 al 30 agosto 2026, la suggestiva e storica cornice di Piazza Unità d’Italia, proprio ai piedi del maestoso Castello Caetani, si trasformerà nel cuore pulsante dell'arte e della musica giovanile.

A condurre il pubblico e gli artisti in questo emozionante viaggio sarà la nota cantante e showgirl Mary Trani, affiancata dal lavoro e dalla cura della coordinatrice Stefania Di Benedetto.

Una straordinaria sinergia: le scuole di Canto e di Ballo. Il valore aggiunto di questa seconda edizione è la fitta rete di collaborazioni artistiche che vede protagoniste le più importanti realtà formative del territorio, capaci di unire musica e coreografie in una sinergia totale.

Le Scuole di Canto: I giovani talenti in gara provengono da rinomati centri di formazione vocale, tra cui il Team Mastracco guidato dalla maestra Marta Mastracco, il Centro Zag Priverno sotto la direzione della maestra Amanda Iannotta, l'Ars Arte Ricerca Sperimentazione Fondi della maestra Antonietta Caporiccio, la scuola Note Blu di Fondi e la classe della maestra Tania Frison.

Le Scuole di Ballo: Ad arricchire le esibizioni canore con spettacolari momenti di danza saranno la scuola Joy Dance di Antonella Monforte, la Fondi Ballet (o Fondi Ballett) guidata da Caerina Petronelli, la scuola Butterfly che presenterà quadri di danza del ventre con la maestra Roberta Cammisola e coreografie coordinate dalla maestra Isabella Pannone, oltre alla partecipazione straordinaria di una coppia di ballerini dell'ASD Star Dance (Jasmine Mastrobattista e Luca di Fazio).

Le Giurie ufficiali: esperti e professionisti del settore. A decretare i vincitori delle prime due serate di concorso ci saranno due giurie altamente qualificate, composte da professionisti della musica, del giornalismo e dello spettacolo: Giuria della prima serata (Venerdì 28 agosto - Categorie Baby e Junior): A valutare le esibizioni dei più piccoli saranno la cantautrice ed ex concorrente di X Factor Enrica Tara, l'interprete e artista Nunzio Milo, l'artista Sara Musella, insieme ai giurati il soprano Maria Di Biasio, il musicista Marco Di Benedetto, l’attrice Silvia Tagliavento, la musicista Anna Grossi e la pianista concertista Anisley Delgado Rodriguez.

Giuria della seconda serata (Sabato 29 agosto - Categorie Teen e Senior): Per la sfida dei più grandi la giuria vedrà l'ingresso del presidente della Pro Loco e giornalista Gaetano Orticelli, del musicista Angelo Bortone e la cantante musicista Maria Civita Marrocco, che siederanno al tavolo dei giurati accanto ai già citati Maria Di Biasio, Nunzio Milo, Marco Di Benedetto, Anna Grossi e Anisley Delgado Rodriguez.

Il programma in sintesi. Venerdì 28 agosto (ore 20:30): Prima serata di gara riservata ai piccoli cantanti delle categorie Baby (6-9 anni) e Junior (10-13 anni). Sabato 29 agosto (ore 20:30): Seconda serata di gara dedicata ai ragazzi e agli adulti delle categorie Teen (14-22 anni) e Senior (23+ anni). Domenica 30 agosto (ore 20:30): Serata finale fuori gara, un vero e proprio grande show che vedrà alternarsi sul palco professionisti del settore, grandi ospiti ed artisti emergenti.

L'ingresso a tutte le serate è completamente libero e gratuito. La città di Fondi è pronta a far risuonare la propria voce sotto le stelle.