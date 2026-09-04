Monte San Biagio si racconta: 500 richieste all’InfoPoint in un mese e migliaia di visualizzazioni per “R’MAN ACCÀ!”

A un mese dall’apertura dell’InfoPoint presso la stazione ferroviaria, inaugurato lo scorso 3 agosto, sono state circa 500 le richieste di informazioni ricevute da cittadini, visitatori e viaggiatori.

Un numero significativo, che testimonia l’interesse verso il territorio e l’utilità di un punto di accoglienza pensato per fornire informazioni, orientamento e materiali dedicati alla scoperta di Monte San Biagio e delle sue iniziative.

Le richieste hanno riguardato soprattutto orari e trasporti, informazioni sul territorio, itinerari, eventi e manifestazioni, oltre alla distribuzione di brochure e materiale informativo.

L’InfoPoint rappresenta così un vero e proprio punto di contatto tra chi arriva a Monte San Biagio e il territorio, con l’obiettivo di trasformare la stazione non soltanto in un luogo di passaggio, ma anche in una porta di accesso alla conoscenza e alla scoperta del paese.

“R’MAN ACCÀ!”, la musica per raccontare Monte San Biagio

A questa attività si affianca un’altra iniziativa che ha scelto un linguaggio diverso, ma altrettanto diretto ed efficace: la musica.

La canzone “R’MAN ACCÀ!”, lanciata per raccontare e promuovere Monte San Biagio attraverso la musica e il sentimento di appartenenza alla propria terra, ha raggiunto migliaia di visualizzazioni, diventando in poco tempo un ulteriore strumento per portare il nome del paese oltre i suoi confini.

Il titolo stesso, R’man accà! – “Rimani qui!” – racchiude un messaggio semplice e immediato: invitare a fermarsi, conoscere, vivere e riscoprire Monte San Biagio.

Dall’accoglienza di chi arriva in stazione alla musica che raggiunge il pubblico attraverso i social, le due iniziative condividono una stessa finalità: raccontare Monte San Biagio, farne conoscere le bellezze e rafforzare il senso di identità e appartenenza della comunità.

L’obiettivo, dunque, è continuare a costruire una promozione del territorio capace di unire accoglienza, cultura, eventi, tradizioni e nuovi strumenti di comunicazione, facendo conoscere Monte San Biagio a chi arriva e facendolo riscoprire, ogni giorno, anche a chi già lo vive.

500 richieste in un mese e migliaia di visualizzazioni sono solo i primi numeri.

Il messaggio è uno: Monte San Biagio vuole farsi conoscere. E, soprattutto, vuole raccontare perché vale la pena… “R’MAN ACCÀ!”.