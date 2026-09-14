VenerdÃ¬ 18 settembre lo svelamento del quadro di San Charbel al Duomo di San Pietro

La comunitÃ parrocchiale e cittadina di Fondi si appresta a vivere un momento di profondo raccoglimento e gioia spirituale. VenerdÃ¬ 18 settembre 2026, al termine della Santa Messa delle ore 18:30 (indicativamente attorno alle ore 19:15), presso l'insigne Duomo di San Pietro Apostolo a Fondi, si terrÃ lâ€™attesa cerimonia di svelamento del nuovo quadro raffigurante San Charbel.

L'iniziativa, che arricchisce il Duomo della cittÃ di un nuovo e significativo segno di fede e venerazione, Ã¨ nata dal profondo desiderio del parroco Don Gianni Cardillo ed Ã¨ stata coordinata dall'Associazione Pro Loco Fondi APS.

L'effigie del santo monaco ed eremita libanese Ã¨ stata eseguita dalla pittrice Beatrice Monopoli, la cui sensibilitÃ artistica ha saputo cogliere l'intensa spiritualitÃ e lo sguardo contemplativo di San Charbel. L'opera Ã¨ racchiusa ed esaltata da un'elegante cornice scolpita dallo scultore Egidio Rinaldi, creando un connubio d'arte sacra di grande pregio per la comunitÃ .

Esprimendo viva gioia per il compimento dell'iniziativa, il parroco del Duomo di San Pietro, Don Gianni Cardillo, ha dichiarato:

La nostra comunitÃ parrocchiale si arricchisce di un nuovo ed elevato segno di fede e devozione verso una figura di santitÃ e intercessione straordinaria come San Charbel. Il desiderio di accogliere la sua effigie nel nostro Duomo nasce dalla volontÃ di offrire ai fedeli un punto di riferimento per la preghiera personale e comunitaria. Ringrazio di cuore gli artisti Beatrice Monopoli ed Egidio Rinaldi per la maestria con cui hanno realizzato l'opera, e la Pro Loco Fondi per il prezioso supporto coordinativo. Invito tutta la cittadinanza a unirsi a noi in questo momento di grazia, pregando insieme: 'San Charbel, prega per noi e intercedi presso il Signore per la nostra comunitÃ .