VenerdÃ¬ 18 settembre lo svelamento del quadro di San Charbel al Duomo di San Pietro

La comunitÃ parrocchiale e cittadina di Fondi si appresta a vivere un momento di profondo raccoglimento e gioia spirituale. VenerdÃ¬ 18 settembre 2026, al termine della Santa Messa delle ore 18:30 (indicativamente attorno alle ore 19:15), presso l'insigne Duomo di San Pietro Apostolo a Fondi, si terrÃ lâ€™attesa cerimonia di svelamento del nuovo quadro raffigurante San Charbel.
L'iniziativa, che arricchisce il Duomo della cittÃ di un nuovo e significativo segno di fede e venerazione, Ã¨ nata dal profondo desiderio del parroco Don Gianni Cardillo ed Ã¨ stata coordinata dall'Associazione Pro Loco Fondi APS.
L'effigie del santo monaco ed eremita libanese Ã¨ stata eseguita dalla pittrice Beatrice Monopoli, la cui sensibilitÃ artistica ha saputo cogliere l'intensa spiritualitÃ e lo sguardo contemplativo di San Charbel. L'opera Ã¨ racchiusa ed esaltata da un'elegante cornice scolpita dallo scultore Egidio Rinaldi, creando un connubio d'arte sacra di grande pregio per la comunitÃ .
Esprimendo viva gioia per il compimento dell'iniziativa, il parroco del Duomo di San Pietro, Don Gianni Cardillo, ha dichiarato:
La nostra comunitÃ parrocchiale si arricchisce di un nuovo ed elevato segno di fede e devozione verso una figura di santitÃ e intercessione straordinaria come San Charbel. Il desiderio di accogliere la sua effigie nel nostro Duomo nasce dalla volontÃ di offrire ai fedeli un punto di riferimento per la preghiera personale e comunitaria. Ringrazio di cuore gli artisti Beatrice Monopoli ed Egidio Rinaldi per la maestria con cui hanno realizzato l'opera, e la Pro Loco Fondi per il prezioso supporto coordinativo. Invito tutta la cittadinanza a unirsi a noi in questo momento di grazia, pregando insieme: 'San Charbel, prega per noi e intercedi presso il Signore per la nostra comunitÃ .
A sottolineare il valore culturale e comunitario dell'evento Ã¨ intervenuto Gaetano Orticelli, Presidente dell'Associazione Pro Loco Fondi APS:
Ãˆ un grande onore per la Pro Loco Fondi aver coordinato le fasi organizzative della realizzazione del quadro e di questa cerimonia, rispondendo con entusiasmo all'invito di Don Gianni Cardillo e della Parrocchia di San Pietro. La valorizzazione del nostro patrimonio storico e religioso passa anche attraverso il sostegno all'arte sacra e la promozione del talento degli artisti del nostro territorio, come Beatrice Monopoli ed Egidio Rinaldi. Quest'opera rappresenta un bell'esempio di sinergia tra fede, arte e comunitÃ , capace di unire i cittadini attorno ai valori della devozione e della bellezza.
Tutti sono invitati a partecipare alla celebrazione eucaristica e alla successiva cerimonia di svelamento dell'opera.
Informazioni: Pro Loco Fondi: Tel./WhatsApp 329 7764644 | E-mail: info@prolocofondi.it .